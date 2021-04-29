В то же время власти оставили в силе правило, которое требует от пассажиров заполнить специальную форму перед вылетом в Турцию.

Власти Турции с 15 мая 2021 года отменят требование для авиапассажиров из Украины проходить ПЦР-тесты на коронавирус перед вылетом в страну.

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Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на информацию от крупнейших турецких авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

Отмечается, что это позволит путешественникам экономить около 1000 грн при совершении поездки.

Требования по ПЦР-тестам также снимут с авиапассажиров, которые вылетают из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Израиля, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

В то же время власти оставили в силе правило, которое требует от пассажиров заполнить специальную форму перед вылетом в Турцию. В ней необходимо указать свои паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.

После заполнения данных система генерирует HES-код, который необходимо предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. С помощью HES-кода власти контролируют, имел ли человек контакт с заболевшим COVID-19, и если это произошло - уведомляют его.

Условия въезда в Турцию для украинских туристов

Украинским туристам не нужна виза для въезда в Турцию.

На данный момент украинским туристам для въезда в Турцию нужен негативный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Самоизоляция по прибытию в страну не требуется.

Всем путешественникам необходимо заполнять специальную онлайн-форму в промежутке времени за 72 часа до поездки в Турцию.

С 29 апреля по 17 мая в Турции действует строжайший локдаун, во время которого местным жителям запрещается выходить на улицу без острой необходимости. На туристов это правило не распространяется, однако стоит учесть, что практически все учреждения сейчас закрыты, транспорт ходит с ограничениями.

По возвращению из Турции домой, как и из любой другой страны мира, украинцы должны предоставить негативный результат теста на коронавирус или ще отправиться на 14-дневную самоизоляцию с использованием приложения «Дій вдома» с возможностью досрочного прекращения после получения негативного результата теста. Как проходит эта процедура, читайте в нашем большом материале.

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Автор: Марина Григоренко