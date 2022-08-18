В ДАРТ подчеркнули, что превращать места трагедии в вариант развлечения – недопустимо.

Государственное агентство по развитию туризма Украины (ДАРТ) призвало туристический бизнес отказаться от так называемого "темного туризма", предусматривающего посещение мест массовых убийств, совершенных российскими войсками в Украине.

Об этом говорится в заявлении в Телеграм-канале ДАРТ.

Отмечается, что ранее одна из компаний начала продажу экскурсионных туров к местам трагедии, вызванной нападением России. В ответ на это Гостуризма обратилась к ней с просьбой остановить эту инициативу и в дальнейшем тщательнее организовывать деятельность на территории Украины во время войны. По состоянию на сегодня реализация этих туров приостановлена, а компания публично признала ошибку.

В то же время в ДАРТ подчеркнули, что превращать места трагедии в вариант развлечения – недопустимо.

"В мировой практике известны случаи организации туров категории "dark tourism". Речь идет о посещении мест, где произошли ужасные события. Впрочем, считаем такую инициативу прямым попустительством потребностям отдельных людей, которые получают удовольствие от наблюдения за человеческой болью и последствиями зверств", – отмечают в ведомстве.

В то же время, с целью разработки стратегии посещения мест памяти о трагедиях, вызванных войной с оккупантом, ДАРТ инициировал совместную работу с УИНП и рядом общественных организаций, по результатам которой документ будет представлен публично.

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