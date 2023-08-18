В топ-3 самых доступных направлений для отдыха в этом году вошли Турция, Шри-Ланка и португальский Лиссабон.

Турция возглавила топ-20 самых доступных в финансовом плане направлений для отдыха в 2023 году.

Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования, проведенного влиятельной британской газетой The Times.

Как отмечают авторы рейтинга, немалую роль в присвоении первого места Турции сыграла продолжающая рекордная девальвация турецкой лиры – в результате, за ту же сумму в евро или долларах, теперь туристы могут себе позволить намного больше, чем пару лет назад.

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Чашку кофе в Турции сейчас можно приобрести примерно за 2,5 доллара, бокал пива – чуть больше чем за 3 доллара, а ужин на одного – примерно за 8-9 долларов. Цены на проживание в отелях здесь также сравнительно доступные.

Вторую строчку в рейтинге заняла португальская столица Лиссабон. Как отмечают авторы исследования, в отличие от многих других европейских столиц, главный город Португалии не стал сильно поднимать на цены на отдых на фоне резкого роста спроса на путешествия в 2023 году.

Средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле Лиссабона на две ночи в выходные дни сейчас оценивается примерно в 150 долларов. Также в городе расположенно огромное количество баров с сытной едой по доступным ценам. Средние цены за чашку кофе в Лиссабоне составляют около 2 долларов, за бокал пива – около 3 долларов, а за ужин – около 18 долларов.

Замкнула тройку бюджетніх направлений для отдыха в 2023 году Шри-Ланка. В столице страны Коломбо роскошные отели с панорамными бассейнами на крыше стоят чуть больше 60 долларов за ночь. Съездить на поезде в вагоне первого класса из столицы в город-крепость португальской эпохи Галле обойдется в сумму около 6,5 долларов, а поездка на поиски диких леопардов в национальном парке Яла или круиз для наблюдения за китами будут стоить чуть больше 50 долларов.

Чашка кофе здесь обойдется меньше 1,5 доллара, столько же будет стоить бокал пива, тогда как поужинать можно будет всего за 5 долларов.

Топ-20 доступных по финансам направлений для отдыха в 2023 году

1. Турция.

2. Лиссабон, Португалия.

3. Шри-Ланка.

4. Гамбия.

5. Бали.

6. Белиз.

7. Ямайка.

8. Боливия.

9. Гонконг, Китай.

10. Таллинн, Эстония.

11. Албания.

12. Бретань, Франция.

13. Лаос.

14. Индия.

15. Андорра.

16. Бамбург, Великобритания.

17. Марракеш, Марокко.

18. Северная Македония.

19. Египет.

20. Порту, Португалия.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые переполненные места Европы. Возглавил рейтинг хорватский город-курорт Дубровник, где на каждого местного жителя приходится 36 туристов.

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