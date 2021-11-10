Результаты исследования показали, как половая активность приезжих негативно сказалась на местной флоре и фауне.

Ученые установили разрушительное для планеты воздействие секс-туризма. Оказалось, что наплыв любителей случайных половых контактов на некоторые пляжи повредил природные комплексы.

Исследованием занимались группа ученых из нескольких университетов Испании и Австралии. Их доклад опубликован на портале ScienceDirect.

Изучались несколько пляжей на популярном испанском курорте. В особенной опасности оказались дюны Маспаломас на Канарских островах. Это одни из немногих сохранившихся в Европе перемещающихся песчаных холмов. Здесь находятся редкие растения и обитают уникальные животные.

В ходе исследования ученые изучили около 300 популярных "секс-площадок" общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров.

Читайте такжеУченые спросили людей о сексе с роботами: что показал опросРезультаты исследования показали, как половая активность приезжих негативно сказалась на местной флоре и фауне: от выброшенных окурков, контрацептивов и вытоптанной травы пострадали десять видов растений и некоторые особи животных. Часто гигантские ящерицы Гран-Канарии часто принимают презервативы за медуз, съедают их и погибают.

Ранее британские ученые определили оптимальное время сна, чтобы не иметь проблем с сердцем.

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Автор: Катерина Шварц