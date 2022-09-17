Безвизовый доступ был предложен россиянам на пробной основе для развития туризма и двусторонних торговых связей.

Тайвань отказался продлевать действие безвизового въезда владельцам российских паспортов.

Пробная программа была введена в 2018 году, срок ее действия истек 31 июля, сообщает CNA со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

В целом в программе участвуют также Таиланд, Бруней и Филиппины, и для них безвизовый въезд продлен до 31 июля 2023 года. А вот Россию исключили из этого списка.

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Отмечается, что хотя эти три страны все еще являются частью пробной программы безвизового въезда, но на практике она не применяется из-за ограничений Тайваня по пограничному контролю через COVID-19.

В марте 2020 года Тайвань приостановил действие безвизовых льгот для всех иностранцев, кроме тех, кто имеет вид на жительство в Тайване, на фоне стремительного распространения COVID-19.

В этом году Тайвань стал постепенно отменять некоторые ограничения, включая восстановление безвизового режима для граждан 14 стран-союзников Соединенных Штатов, Канады, Австралии, Новой Зеландии и нескольких европейских государств.

К странам, путешественники из которых до пандемии могли приезжать на Тайвань без виз или получая визу по прибытию, но все еще не соответствуют обновленным пограничным правилам, принадлежат Чили, Доминиканская Республика, Израиль, Япония, Южная Корея, Никарагуа, Сингапур и Малайзия.

МИД Тайваня сообщил CNA, что безвизовый доступ был предложен россиянам на пробной основе для развития туризма и двусторонних торговых связей.

Ранее УНИАН сообщал, что девять стран Европы, а именно - Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды, - больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.

Ранее 12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Согласно этому решению, произошло увеличение визового сбора для граждан РФ с 35 евро до 80 евро и увеличение сроков оформления виз. Также отныне им придется при оформлении визы предоставлять больше дополнительных документов, а многократные визы будут выдавать гораздо реже. При этом в приоритете будут гуманитарные визы, тогда как заявки на туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь.

В то же время страны Балтии и Польша приняли решение закрыть въезд российским туристам. Поэтому уже с 19 сентября граждане РФ с шенгенскими визами не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

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