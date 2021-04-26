Семейный отдых – идеальное время, чтобы провести его с самыми близкими и набраться положительных эмоций. Только важно его так организовать, чтобы каждый смог максимально отдохнуть. Шалости, активности или спокойный отдых возле бассейна – предпочтения у каждого разные и их иногда сложно учесть, но вполне реально.

Посетив аквапарк «Остров сокровищ», семейный отдых пройдет по высшему разряду. Здесь каждый найдет занятие по душе и сможет вдоволь насладиться приятными эмоциями. Как говорит Тарас Чекурда, это территория удовольствия абсолютно для всех.

Что такого заманчивого в аквапарке?

Кирилловка на Азовском море – идеальное место, чтобы провести уик-энд или полноценный отпуск. Она уже заманивает наличием моря. Поплавать в соленой воде или просто подышать морским воздухом – согласитесь, приятное времяпровождение.

Только это еще не все, чем можете заняться и «Остров сокровищ» полностью в вашем распоряжении. Сочетание активностей и релакса – вот главная фишка аквапарка.

Если не представляете свою жизнь без захватывающих эмоций, то вам предлагают:

Хотите себя почувствовать как космонавт? У вас будет такая возможность.

Мечтаете получить ощущения свободного падения? С 12-метровой высоты окажетесь в бассейне за 8 секунд.

Если хотите оказаться на горной реке, тогда у вас есть такая возможность. Одна из горок имитирует сплавление по горной реке. Получите максимум восторга и незабываемых эмоций.

Мечтаете прокатиться с близкими людьми? Будет и такая возможность. 12 секунд мягкого виража и вы оказываетесь в бассейне.

Поверьте, это далеко не все варианты горок, которые найдете на территории аквапарка. У вас будет уникальная возможность получить максимум эмоций.

Хотели бы расслабиться и спокойно отдохнуть? В аквапарке будет такая возможность. Несколько бассейнов с удобными шезлонгами в вашем распоряжении. Плавайте или нежьтесь на свежем воздухе, лежа на шезлонге. А еще вас точно заинтересует «ленивая река». Прогулка по ней в одиночестве или с любимым человеком подарит максимум расслабления.

Дети тоже останутся довольными от посещения аквапарка:

Для ребят есть горки, на которых можно здорово покататься и повеселиться. А еще бассейн, в котором можно порезвиться.

Настоящий пиратский корабль не останется без внимания. Поучаствовать в штурме или пострелять с водяных пушек – мечта любого малыша.

По словам Тараса Петровича Чекурды, здесь каждый найдет занятие, которое ему больше всего по душе. Никто не останется грустным и одиноким.

Не забывайте еще о том, что все вместе можете поучаствовать в конкурсах, различных играх и остальных интересностях, которые ежедневно проводит команда аквапарка для своих гостей. Совместные мероприятия только объединяют.

А еще стоит отметить развлекательную программу. Сейчас готовится концертная программа и если позволит карантинная обстановка, то гостям будет весело. Звезды украинской и зарубежной эстрады соскучились по Кирилловке и готовы дарить положительные эмоции, настроение.

Отдых всей семьей на берегу моря – лучшее, что может быть. Это прекрасная идея для полноценного отпуска или уик-энда. Как утверждает Тарас Чекурда, важно только желание и возможность тут же появиться. Пускай семейное времяпровождение только принесет максимум удовольствия.

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Автор: Григорий Бондарь