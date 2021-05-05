При въезде теперь необходимо обязательно по приезду иметь с собой отрицательный тест на COVID-19, пройти усиленный скрининг и сдать экспресс-тест.

Объединенная Республика Танзания ужесточила условия въезда для путешественников в условиях пандемии COVID-19.

Об этом говорится в объявлении Министерства здравоохранения, развития общин, гендера, пожилых людей и детей Танзании.

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Решение об ужесточении правил въезда вступило в силу вчера, 4 мая.

В частности, до прибытия в Танзанию за 24 часа путешественники должны заполнить специальную онлайн-форму на сайте по ссылке.

Также за 72 часа до прибытия в эту страну посетители должны сделать тест на COVID-19 и по прибытии предъявить отрицательный результат.

По прибытии следует пройти усиленный скрининг на предмет выявления COVID-19, в том числе сдать быстрый тест (экспресс-тест). Стоимость теста составит 25 долларов.

Кроме того, по прибытии всем путешественникам предоставят карточки с медицинской информацией, где будет указан бесплатный телефон для звонков и дана рекомендация самостоятельно следить за возможными симптомами. Если они будут чувствовать определенные симптомы, то должны будут сдавать тест и лечиться в специально определенных медицинских учреждениях за свой счет.

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Автор: Виталий Саенко