В мае температура воздуха на этом острове будет достигать более 30 градусов Цельсия.

В Таиланде находится райский остров, к которому можно добраться только пешком. Также там нет дорог и автомобилей. Речь идет об острове Пхи-Пхи Дон, который известен своими белыми песками, доступными напитками и прекрасными видами. Об этом пишет Mirror.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха на этом острове в мае будет достигать 33°C.

"Пляжи острова не имеют себе равных, а Лонг-Бич является любимым благодаря белоснежному песку, кристально чистой воде и большой протяженности, что обеспечивает достаточно места для принятия солнечных ванн или снорклинга (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой - УНИАН) с берега", - говорится в материале.

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В то же время на северо-восточной стороне острова есть пляж Лаем Тонг, где можно насладиться спокойствием, многими длиннохвостыми лодками, дайвинг-турами, водными видами спорта, заведениями питания, а также мягкими песками, идеально подходящими для загара.

Кроме того, на острове можно подняться на смотровую площадку, которая открывает невероятные виды, однако она не для слабонервных.

"Тропа крутая и скалистая, но если вы готовы к приключениям, вид с вершины стоит каждой капли пота и потенциальных царапин на коленях. Учитывая то, что остров небольшой и до него можно добраться только на лодке после перелета в материковый Таиланд, варианты размещения ограничены. Поэтому, разумно бронировать жилье заранее", - посоветовали в Mirror.

Также у берегов группы островов Пхи-Пхи расположена всемирно известная бухта Майя.

"Этот уединённый пляж, окружённый известняковыми скалами, является излюбленным местом для детёнышей акул, которые снимались в фильме Леонардо Ди Каприо "Пляж"", - подытожили в материале.

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