Африка может оказаться идеальной альтернативой перегруженным туристами европейским островам.

Африканский континент не знает границ и его спектр видов отдыха очень разнообразен.

Многие не знают, что множество островов предлагают туристам возможность увидеть Африку совершенно по-другому - с потрясающими пляжами, захватывающей дикой природой и изысканной кухней, пишет Express. Издание отметило, что Африка может оказаться идеальной альтернативой перегруженным туристами европейским островам.

Мадагаскар

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Это воплощение идиллического пляжного отдыха. Расположенный в Индийском океане, у побережья Мозамбика, остров полон редкой дикой природы, нетронутых пляжей и густых тропических лесов.

Ламу, Кения

Небольшой остров у побережья Кении с населением всего 25 тыс. человек для многих кажется путешествием назад во времени.

Одно из старейших поселений суахили в Восточной Африке, на острове очень мало автомобилей, и он хорошо известен исторической архитектурой, вдохновленной традициями суахили. На острове есть расслабляющие пляжи, оживленные рынки и богатство его истории.

Маврикий

Остров является плавильным котлом культур благодаря своей истории как колонии Франции и Великобритании.

Вдали от пляжей, скалистые горы предоставляют туристам широкие возможности для прогулок. Также остров является одним из лучших мест в Африке для любителей водных видов спорта, такие как виндсерфинг или кайтсерфинг.

Занзибар

Занзибар является полуавтономной провинцией Танзании и состоит из острова Занзибар или Унджуга, Пемба и нескольких более мелких островов.

Остров пронизан разнообразными культурами.

Рынки в Каменном городе предлагают лучшее из всего, что может предложить остров с кулинарной точки зрения, в то время как тропические пляжи могут похвастаться бирюзовой водой, полной разнообразных красочных рыб и морских обитателей.

Архипелаг Базаруто

Для тех, кто ищет уникальный, неизведанный отдых, пять дюнных островов архипелага Базаруто предлагают именно это. Расположенный недалеко от побережья Мозамбика, архипелаг может похвастаться возвышенными кораллами, которые являются идеальным местом для дайверов и любителей сноркелинга.

Острова являются домом для нескольких сел, спрятанных под апельсиновыми и кешью-деревьями, где обитают обезьяны саманго, что дает путешественникам возможность познакомиться с Африкой так, как больше нигде.

Другие новости туризма

Ранее УНИАН.Туризм сообщал, что назван наименее посещаемый остров Испании, полный "духа и очарования". Настоящая скрытая жемчужина, этот маленький Канарский остров является всемирно известным местом для дайвинга.

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