Поехав туда, вы рискуете безнадежно испортить себе отдых, поскольку туристам в этих местах откровенно не рады.

Популярные места отдыха по всей Европе вводят антитуристические ограничения в борьбе за улучшение жизни своих разгневанных местных жителей.

Дело в том, что все больше популярных мест отдыха устают от толп туристов, прибывающих в их города и на острова, пишет Express.

Вот 10 популярных мест отдыха, которые ввели или планируют ввести ограничения для туристов перед летним сезоном.

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Испания

В Барселоне действует до 2028 года запрет на сдачу квартир в аренду туристам.

В январе власти Малаги ввели трехлетний запрет на регистрацию новых объектов аренды для отдыха в 43 районах, включая Эль-Эхидо и Ла-Мерсед. К тому же год назад город увеличил туристический налог до 6,75 евро за ночь для гостей, проживающих в пятизвездочных отелях.

Италия

Венеция ввела жесткие новые меры на сезон 2025 года. Начиная с этой весны с однодневных туристов будет взиматься плата в размере 5 евро, а круизным лайнерам и туристическим группам более 25 человек запрещен въезд в исторический центр.

Тем временем Портофино взимает штрафы до 242 фунтов стерлингов с туристов, что приводит к заторам в популярных местах для селфи. Рим также ввел строгие меры по ограничению доступа к фонтану Треви.

Греция

Среди наиболее пострадавших - культовые острова Санторини и Миконос, которые предложили правила по ограничению количества круизных лайнеров.

На островах также будет взиматься плата в размере 20 евро в пиковые сезоны. В Афинах Акрополь имеет ежедневный лимит посетителей в 20 тыс. человек, с разным временем входа, чтобы контролировать толпы и не допустить повреждения объекта.

Португалия

Потрясающий португальский город Синтра является одним из лучших примеров чрезмерного туризма. Местные жители страдают от интенсивного движения и неуважительных туристов, которые делают невозможным обычную повседневную жизнь.

Это привело к антитуристическим протестам и призывам к устойчивым методам туризма. Также они выступили против строительства нового отеля в в историческом центре города.

Амстердам, Нидерланды

Год назад было запрещено строительство новых отелей, чтобы контролировать число туристов. Также в городе установлено ограничение в 20 млн туристов, останавливающихся на ночь. Были введены ограничения на аренду жилья через Airbnb, круизные лайнеры будут полностью запрещены к 2035 году, а власти обязали закрыть многочисленные публичные дома и кофейни.

Франция

Париж принял меры по пресечению незаконной краткосрочной аренды и штрафы до 3000 евро за их несоблюдение.

На острове Иль-де-Бреа в июле прошлого года была введена летняя туристическая квота, ограничивающая количество посетителей с 8:30 утра до 2:30 дня до 4700 человек в день.

Хорватия

Дубровник и Сплит, ввели штрафы за "неподобающее" поведение туристов, например, распитие спиртных напитков в общественных местах. Дубровник также ввел ограничения на прибытие круизных лайнеров. Теперь за день в город могут прибывать только два с 8000 пассажиров на борту.

Власти города Хвар на одноименном острове также ввели строгие ограничения на уровень шума в течение всего лета, более жесткие, чем общенациональные законы, что существенно повлияло на ночную жизнь.

Австрия

Гальштат ограничил количество туристических автобусов и автомобилей. Был даже возведен временный "антиселфи"-забор, хотя позже его убрали из-за негативной реакции.

В Вене были введены строгие правила в отношении краткосрочной аренды, включая ограничения на количество дней, в течение которых недвижимость может быть сдана в аренду в год. Теперь домовладельцам разрешено сдавать квартиры максимум на 90 дней в году.

Мальта

Инфраструктура Мальты с трудом справляется с наплывом туристов, особенно в пиковый сезон, что приводит к проблемам с утилизацией отходов, нехваткой воды и пробками на дорогах. Как и в других местах, значительное количество объектов аренды жилья для отдыха работает нелегально, что еще больше усугубляет давление на жилье и ресурсы.

Чехия

Страна ринимает жесткие меры по борьбе с чрезмерным туризмом, включая запрет организованных походов по пабам, более строгие правила краткосрочной аренды и даже ограничение количества посетителей в определенных районах.

В октябре прошлого года стало известно, что питейные туры, организованные туристическими компаниями, будут запрещены с 22:00 до 6:00.

Другие новости туризма

Ранее УНИАН.Туризм сообщал, что названы лучшие острова Африки, способные удивить туристов.

Также ранее был назвал греческий остров для идеального отдыха без туристов. Этот маленький остров находится всего в нескольких минутах езды на пароме от Миконоса, но, несмотря на свою красоту, он не принимает толп туристов.

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