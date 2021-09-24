В стране также расширили привилегии для полностью вакцинированных граждан

Власти Туниса спустя год отменили комендантский час, который ввели из-за пандемии коронавируса. В стране полностью вакцинированные граждане получили ряд привилегий.

Об этом сообщил президент Туниса Каис Саид в Facebook.

Минздрав Туниса и национальная комиссия по борьбе с COVID-19 приняли решение, что комендантский час перестанет действовать уже с 25 сентября.

При этом полностью вакцинированные граждане могут:

участвовать в публичных собраниях и демонстрациях;

посещать мероприятия в закрытых помещениях и под открытым небом.

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцев (обновляется)В то же время необходимо иметь документ, который подтверждает полный курс вакцинации.

Кроме того, граждане и дальше обязаны носить маски в общественном транспорте и публичных местах.

Комендантский час действовал в Тунисе с 30 октября 2020 года, но в конце июня 2021 года национальная комиссия по борьбе с коронавирусом объявила о его продлении.

Как ранее сообщал УНИАН, в мае в Тунисе на неделю ввели локдаун для борьбы с распространением коронавируса. В стране запретили поездки между городами, кроме экстренных случаев, все спортивные и культурные мероприятия, закрыли все рынки и все предприятия, кроме продуктовых магазинов, а также закрыли храмы.

Автор: Анастасия Горбачева