В стране закроют все рынки, кроме продуктовых магазинов. Также на неделю закроют храмы.

В Тунисе на неделю вводят локдаун для борьбы с распространением коронавируса.

Читайте такжеSkyUp открывает новые рейсы в Тунис: когда и откуда можно будет вылететьОб этой мере объявил премьер-министр страны Хишам Машиши. В частности, ограничения продлятся с 9 по 16 мая, передает kommersant со ссылкой на радиостанцию Mosaique FM.

В рамках локдауна в Тунисе изменят время комендантского часа - он будет действовать с 19:00 до 5:00. В стране также введен запрет на поездки между городами (за исключением экстренных случаев), запрещены все спортивные и культурные мероприятия, закрыты все рынки и все предприятия, кроме продуктовых магазинов. Также на неделю закроют храмы.

Коронавирус в Тунисе

С 3 мая власти Туниса обязали всех приезжающих в страну соблюдать недельный карантин. Число зараженных коронавирусом в стране превысило 317 тыс., умерли от COVID-19 более 11,2 тыс.

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Автор: Ирина Погорелая