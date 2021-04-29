Украинская авиакомпания SkyUp Airlines запустила рейсы из Львова (международный аэропорт «Львов» имени Данила Галицкого) в Батуми (Грузия).
Об этом сообщила пресс-служба львовского аэропорта на своей странице в соцсети Facebook.
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«Прекрасное событие сегодня: открытие нового регулярного рейса Львов - Батуми от авиакомпании SkyUp», - сказано в сообщении.
Рейсы будут выполняться каждый четверг, а с 29 мая частота увеличится до 4 рейсов в неделю, рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Также пресс-служба аэропорта сообщила, что с 1 мая SkyUp открывает новый рейс из Львова в столицу Грузии - Тбилиси.
«Рейсы будут выполняться каждую субботу, а с июня к ним будут добавлены вылеты по средам», - сказано в сообщении.
Что этому предшествовало
Ранее в апреле Государственная авиационная служба Украины разрешила украинской авиакомпании SkyUp Airlines выполнять чартерные рейсы из Львова в Марса-Алам (Египет), регулярные рейса: из Киева в Монастир и Джербу (оба - Тунис) и из Харькова в Монастир, а также из Киева в Бодрум (Турция), Хельсинки (Финляндия) и из Львова в Баку (Азербайджан).
SkyUp
Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, ее учредителем является компания «ACS-Украина» Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.
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