Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме.

На сегодня украинское небо остается открытым. "Борисполь" и все остальные международные аэропорты работают в штатном режиме.

Об этом в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1 заявил директор аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский.

"Украинское небо открыто, международный аэропорт "Борисполь", как и все другие международные аэропорты работает в штатном режиме", - рассказал он.

Также директор аэропорта сообщил, что авиакомпании SkyUp, МАУ и Wizz Air уже полностью возобновили продажу билетов.

Читайте такжеНорвежская авиакомпания приостанавливает полеты над УкраинойРанее сообщалось, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испании по требованию лизингодателей.

"Закрытие" воздушного пространства Украины

На фоне заявлений о возможном полномасштабном вторжении России 16 февраля лизингодатели начали требовать от украинских авиаперевозчиков скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза.

Нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину как мера пресечения за угрозы войны в стране.

А Turkish Airlines разрешила пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы в Украину до 13 февраля, вернуть или обменять их.

Кроме того, из-за требований владельца воздушного судна в Украину уже не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина). Около 180 пассажиров высадили в Молдове.

Кабинет министров принял решение выделить 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.