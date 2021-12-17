При этом еще в 2019-м остров посетили 6,2 миллиона международных путешественников.

Из-за строгих мер пограничного контроля и закрытого аэропорта на индонезийском остове Бали в 2021 году побывали только 45 иностранных туристов.

Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро Бали, собранные с января по октябрь, пишет CNN. При этом в 2019-м остров посетили 6,2 миллиона международных путешественников, а в 2020-м - 1,05 миллиона.

"Это самое низкое количество иностранных туристов, которые мы когда-либо регистрировали", - рассказал глава отдела туризма провинции Бали Ньоман Геде Гунадика.

Поскольку международный аэропорт в Денпасаре почти весь год закрыт для рейсов из-за границы, практически все иностранные туристы попадают на остров на частных яхтах. И хотя ограничения в аэропорту официально сняли 14 октября, до сих пор в него и из него выполнялись только внутренние рейсы - в основном из столицы Индонезии, Джакарты.

Читайте такжеИндонезия отправит тысячи госслужащих на "удаленку" на БалиКоронавирусная политика на Бали в отношении иностранных посетителей определяется центральным правительством Джакарты, а не местными властями острова. Чтобы попасть на Бали, иностранные туристы должны соблюдать строгие правила въезда. Им необходимо получить бизнес-визу стоимостью 300 долларов США (в настоящее время туристические визы не выдаются), пройти несколько ПЦР-тестов и приобрести специальную медицинскую страховку.

Кроме того, стоимость авиабилетов выше, чем обычно, из-за отсутствия прямых рейсов, а туристы недовольны необходимостью проходить 10-дневный карантин даже для вакцинированных.

Туристическую отрасль острова на данный момент поддерживают внутренние туристы. Так, заполняемость отелей на Бали сейчас составляет около 35%, а по выходным остров посещают около 13 000 местных путешественников. Однако такого количество недостаточно для спасения сезона-2021.

Как сообщал УНИАН, индонезийский курорт Бали с 14 октября открылся для вакцинированных туристов из 19 стран, а для внутреннего туризма открылся еще несколькими месяцами до того. При этом Украины в списке разрешенных стран не оказалось.

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Автор: Катерина Комолова