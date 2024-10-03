До пандемии Covid Северную Корею посещали от 150 000 до 200 000 иностранных туристов ежегодно.

Огромный курорт Вонсан-Кальма, который называют "северокорейским Бенидормом" (по аналогии с испанским курортом Бенидорм) подготовили к открытию, но относительно его популярности существуют большие сомнения. Об этом пишет Daily Mirror.

Проект создали с надеждой привлечь состоятельных туристов. Строить курорт начали в 2018 году на месте бывшей ракетной площадки в Вонсане. Работы пришлось остановить из-за пандемии, впоследствии в некоторые здания заселились сквотеры.

Сейчас власти начали предпринимать новые усилия, чтобы достроить курорт. Его открытие ожидают в мае.

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Впрочем, даже несмотря на решимость Пхеньяна, у экспертов существуют опасения относительно перспектив Вонсан-Кальма. Дело в том, что привлечь отдыхающих будет не так просто.

"Учитывая, что от 150 000 до 200 000 иностранных туристов посещали страну ежегодно до Covid, Вонсан будет сильно зависеть от внутреннего туризма", - говорит эксперт по КНДР Джейкоб Богл. В то же время, курорт позиционируют именно как место для иностранных отдыхающих.

Считается, что основную часть иностранных посетителей будут составлять российские и китайские туристы, а вот увидеть британцев или американцев там будет трудно.

В то же время, даже относительно небольшое количество посетителей может стать проблемой для властей, ведь при строительстве объекта возникли серьезные трудности. В частности, речь шла о проблемах с парковкой и канализацией.

Северная Корея - что интересного

КНДР является одной из самых закрытых стран в мире, впрочем, с каждым годом в Сети появляется все больше информации от тех, кто там побывал.

Стоит сказать, что изолированность страны делает ее интересной как для обычных туристов, так и для исследователей.

Ранее УНИАН писал, что гражданин Болгарии по имени Тодор Мерджанов месяц прожил в столице КНДР в качестве студента по обмену и рассказал об увиденном в интервью. В частности, он поделился впечатлением от общественной бани Пхеньяна.

Также напомним, что в этом году столицу КНДР посетил российский диктатор Владимир Путин. Там он прокатился на контрабандном "Мерседесе".

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