Комплекс The Rig будет включать три отеля, рестораны мирового уровня, вертолетные площадки и парк аттракционов.

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии запустил новый проект The Rig ("Буровая вышка"), в рамках которого в Персидском заливе появится новая туристическая зона.

Об этом заявила пресс-служба фонда.

The Rig - это будет развлекательный объект, в который перестроят одну из уже существующих нефтяных вышек. Он будет включать три отеля, рестораны мирового уровня, вертолетные площадки и парк аттракционов.

Кроме того, чтобы оказать минимум вреда окружающей среде, проект будет соответствовать ведущим мировым экологическим стандартам.

Площадь такого объекта составит 150 тыс. кв.м.

Читайте такжеСаудовская Аравия с 1 августа открывает границы для привитых туристов"Буровая вышка" была разработана в рамках стратегии Саудовской Аравии 2021-2025 годы по внедрению инновационных идей для увеличения числа местных, региональных и международных туристов.

"Этот проект представляет собой уникальную туристическую достопримечательность, которая, как ожидается, привлечет туристов со всего мира, но при этом будет пользоваться особой популярностью среди граждан и жителей стран Персидского залива", - рассчитывают в саудовском фонде.

Ранее УНИАН сообщал о планах саудовских властей построить в королевстве линейный город без машин, дорог и выбросов углерода.

Автор: Станислав Кожемякин