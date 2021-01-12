В Саудовской Аравии построят экогород без автомобилей и дорог.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Как сообщается, это будет линейный город без машин, дорог и выбросов углерода.
Проект под названием "Линия" будет иметь в длину 170 км. Строительство планируется начать в первом квартале.
Город планируют построить "вокруг природы". Ождиается, что к 2030 году в городе будет миллион жителей и 380 тыс. рабочих мест.
Все повседневные услуги можно будет найти в пяти минутах ходьбы от домов, а поездка из одного района в другой займет не более 20 минут. В городе также будет находиться один из крупнейших аэропортов в мире.
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