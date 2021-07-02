Авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas с сегодняшнего дня, 2 июля, запускает регулярные рейсы из Саудовской Аравии в международный аэропорт «Борисполь» по маршруту Джидда - Киев - Джидда.
Как сообщила пресс-служба "Борисполя", по состоянию на сегодня рейсы будут выполняться трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
Из Джидды самолет будет вылетать в 9:30 и приземлится в аэропорту «Борисполь» в 14:05. В обратном направлении самолет будет отправляться в 15:05 и прибывать в 19:50.
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Рейсы Flynas в Украину
с 11 июня авиакомпания Flynas начала полеты в Украину в аэропорт «Борисполь» по маршруту Эр-Рияд - Киев. С 18 июня 2021 года рейсы стали ежедневными.
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