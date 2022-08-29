Возглавила рейтинг Бразилия, на четвертом месте оказалась Россия.

Туристические эксперты назвали пять стран мира, где туристы больше всего рискуют стать жертвами мошенников.

Об этом пишет издание Travel off Path со ссылкой на результаты исследования, проведенного платформой онлайн-торговли InvestinGoal.

Возглавила рейтинг Бразилия, где в 2021 году от действий мошенников пострадали 125,4 миллиона человек. Эксперты отмечают, что в брошлом году на 1 тысячу человек в Бразилии выпадало 590 случаев мошенничества. Обмануть туристов в Бразилии могут на чем угодно. Кроме того, в этой стране наблюдается довольно высокий уровень краж и уличного насилия.

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Второе место в рейтинге заняла Индия, где в 2021 году было зафиксировано 120 миллионов случаев мошенничества. Это не намного меньше, чем в Бразилии, однако учитывая, что в Индии проживает в разы больше людей, в итоге там на 1 тысячу человек приходится лишь 87 случаев мошенничества. Здесь самыми популярными схемами мошенничества считаются продажа несуществующих или несоответсвующих цене услуг в сети Интернет, завышенные цены на такси и подмена отеля.

Третье место занимает Мексика, где в 2021 году мошенники обманули 5,5 миллионов человек, причем это число выросло более чем на 200% за последние три года. На 1 тысячу человек здесь выпадаеет 42,7 случая мошенничества. Одним из самых популярных видов обмана здесь является деятельность турагентств-призраков, продающих поддельные путевки.

На четвертом месте в рейтинге оказалась Россия, за 2021 год здесь от действий мошенников пострадали 5,3 миллиона человек. На 1 тысячу людей здесь приходится 37 случаев мошенничества, причем чаще всего страдают американцы. Самыми популярными схемми обмана в России считаются интернет-знакомства, подставные полицейские и нелицензированные туроператоры, взимающие грабительские сборы.

Замыкает пятерку небезопасных из-за мошенников стран Турция, где в 2021 году зафиксировали 1,9 миллиона случаев мошенничества, или же 23 на 1 тысячу человек. Правда, в данном случае цифра учитывает исключительно случаи обмана онлайн. Особенно популярной схемой мошенничества в Турции считается клонирование кредитных карт и кража данных, потому туристам рекомендуют покупать услуги только на проверенных официльных сайтах. Помимо этого, в Турции популярны такие виды мошенничества, как дружелюбные владельцы магазинов, любезно предлагающие "бесплатные" образцы, за которые вы позже вынуждены платить целое состояние, и таксисты, работающие по завышенным тарифам.

Составители рейтинга отмечают, что туристы рискуют быть обманутыми в любой стране мира, но именно эти пять направлений являются самымим небезопасными.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики назвали топ-10 мест для отдыха в Европе, где туристов могут обворовать.