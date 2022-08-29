Туристические эксперты назвали пять стран мира, где туристы больше всего рискуют стать жертвами мошенников.
Об этом пишет издание Travel off Path со ссылкой на результаты исследования, проведенного платформой онлайн-торговли InvestinGoal.
Возглавила рейтинг Бразилия, где в 2021 году от действий мошенников пострадали 125,4 миллиона человек. Эксперты отмечают, что в брошлом году на 1 тысячу человек в Бразилии выпадало 590 случаев мошенничества. Обмануть туристов в Бразилии могут на чем угодно. Кроме того, в этой стране наблюдается довольно высокий уровень краж и уличного насилия.
Второе место в рейтинге заняла Индия, где в 2021 году было зафиксировано 120 миллионов случаев мошенничества. Это не намного меньше, чем в Бразилии, однако учитывая, что в Индии проживает в разы больше людей, в итоге там на 1 тысячу человек приходится лишь 87 случаев мошенничества. Здесь самыми популярными схемами мошенничества считаются продажа несуществующих или несоответсвующих цене услуг в сети Интернет, завышенные цены на такси и подмена отеля.
Третье место занимает Мексика, где в 2021 году мошенники обманули 5,5 миллионов человек, причем это число выросло более чем на 200% за последние три года. На 1 тысячу человек здесь выпадаеет 42,7 случая мошенничества. Одним из самых популярных видов обмана здесь является деятельность турагентств-призраков, продающих поддельные путевки.
На четвертом месте в рейтинге оказалась Россия, за 2021 год здесь от действий мошенников пострадали 5,3 миллиона человек. На 1 тысячу людей здесь приходится 37 случаев мошенничества, причем чаще всего страдают американцы. Самыми популярными схемми обмана в России считаются интернет-знакомства, подставные полицейские и нелицензированные туроператоры, взимающие грабительские сборы.
Замыкает пятерку небезопасных из-за мошенников стран Турция, где в 2021 году зафиксировали 1,9 миллиона случаев мошенничества, или же 23 на 1 тысячу человек. Правда, в данном случае цифра учитывает исключительно случаи обмана онлайн. Особенно популярной схемой мошенничества в Турции считается клонирование кредитных карт и кража данных, потому туристам рекомендуют покупать услуги только на проверенных официльных сайтах. Помимо этого, в Турции популярны такие виды мошенничества, как дружелюбные владельцы магазинов, любезно предлагающие "бесплатные" образцы, за которые вы позже вынуждены платить целое состояние, и таксисты, работающие по завышенным тарифам.
Составители рейтинга отмечают, что туристы рискуют быть обманутыми в любой стране мира, но именно эти пять направлений являются самымим небезопасными.
Как сообщал УНИАН, ранее аналитики назвали топ-10 мест для отдыха в Европе, где туристов могут обворовать.