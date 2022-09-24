Больше всего пассажиров самолетов раздражает стук по спинкам их кресел, злоупотребление алкоголем и резкие запахи.

Стало известно, как не стоит вести себя на борту самолета, чтобы никому не мешать.

Об этом идет речь в результатах исследования, проведенного американским туристическим бюро The Vacationeer.

Оказалось, что больше всего пассажиров самолетов раздражает стук по спинкам их кресел, злоупотребление алкоголем и резкие запахи.

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Полный список раздражающих привычек попутчиков выглядит так:

1. Стук ногами по спинке сиденья – 59,11%

2. Пьяные пассажиры и дебоширы – 59,11%

3. Запахи от плохой гигиены или слишком большого количества парфюмерии – 48,00%

4. Невнимательные родители / Плохое воспитание – 46,81%

5. Употребление острой или плохо пахнущей пищи – 39,80%

6. Те, кто убирает подлокотники и вторгается в ваше пространство – 39,07%

7. Полностью откинутое сиденье пассажира впереди – 38,25%

8. Слишком разговорчивые попутчики – 29,87%

9. Те, кто пытается пролезть вне очереди – 29,60%

10. Те, кто слушает музыку или фильмы слишком громко – 28,96%

11. Те, кто снимает обувь – 23,59%

12. Флирт с вами, другими пассажирами или бортпроводниками – 21,89%

13. Те, кто слишком часто встает, чтобы сходить в туалет, или слишком сильно потягивается – 19,95%

14. Те, кто использует пространство для багажа над головой в других рядах – 18,12%

15. Чрезмерно любвиобильные парочки – 14,12%

16. Те, кто слишком много требуют от бортпроводников – 13,02%

При этом 11,57% респондентов ответили, что их не раздражает ничто из вышеперечисленного.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты определили пять худших поступков туристов во время отпуска, которые раздражают других отдыхающих и местных жителей.