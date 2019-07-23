Держи деньги при себе и умей торговаться: лайфхаки для туристов в Стамбуле

Совет №1. На рынке торгуйтесь, торгуйтесь и еще раз торгуйтесь

Покупая что-либо на стамбульских базарах, обязательно торгуйтесь. Так вы не только снизите цену (которая изначально сильно завышена), но и отдадите дань уважения местным обычаям.

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При этом важно помнить, что ни в коем случае нельзя пренебрежительно отзываться о товаре. Лучше похвалить и выразить сожаление, что вы не можете себе его позволить. Обязательно пробуйте то, что вам предлагают бесплатно, это также часть своеобразного турецкого базарного ритуала. Иногда на рынке так можно напробоваться, что полдня потом не хочется есть.

Совет №2. Не берите такси рядом с главными достопримечательностями

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Этот лайфхак кажется очевидным, но все же предупредим: ни в коем случае не берите такси возле основных достопримечательностей Стамбула. Таксисты здесь ловят туристов на «живца», точнее «неживца» – после длительной экскурсии, когда человек выбился из сил и готов ехать за любые деньги. Лучше заранее закажите машину или отойдите от туристического центра и поймайте такси там.

Совет №3. Стамбул можно осмотреть совершенно бесплатно

В этом большом турецком городе есть масса достопримечательностей, которые можно посетить, не заплатив ни копейки. Например, можно обойти дворцово-парковый комплекс Йылдыз. Здесь находятся древние османские дома. Также отсюда открывается невероятный вид на Босфор. И все это абсолютно бесплатно.

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Для любителей интеллектуальной пищи подойдут музее Эльгиз и Доганчай. В первом собраны работы известных европейских и турецких мастеров. Во втором выставлены картины, скульптуры, фото и рисунки художника-модерниста, в честь которого он собственно и назван. Вход в оба музея – свободный.

Еще одна малоизвестная туристам фишка – совершенное бесплатный 2,5-часовой тур по Стамбулу от местных гидов-энтузиастов. Все, что вам нужно сделать, это заранее забронировать место в группе на их сайте. Там же вы можете найти перечень мест, которые входят в программу тура.

Египетский базар – также отличный вариант для тех, кто хочет с головой окунуться в атмосферу Востока: пряности и сухофрукты, орехи, сыры, сладости – всего не перечесть. Приятный бонус – дегустировать товар можно абсолютно бесплатно, так что, погуляв по базару, можно неплохо перекусить и даже взять с собой.

Совет №4.При входе в мечеть необходимо соблюдать строгие правила

Стамбул – мусульманский город, и это чувствуется сразу. В его черте находится около 2 тысяч мечетей, и попасть хотя бы в несколько из них – must have любого туриста. Так вот, приходя в исламский храм, необходимо уже со входа внимательно наблюдать за знаками, которые расположены на полу, либо за охранником, который подаст вам сигнал снять обувь, либо за впереди идущими людьми. Женщинам также требуется прикрыть голову, плечи и ноги.

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Кроме того, в мечетях запрещено есть и пить, а также громко разговаривать, смеяться или как-нибудь еще привлекать к себе внимание. Не рекомендуется беспокоить верующих, особенно когда они молятся: стоять рядом или проходить перед ними. Помните – в мечетях нельзя фотографировать людей во время молитвы или омовения.

Совет №5. Следите, что и кого вы фотографируете

Многие туристы, увлекшись запечатлением снимков из путешествия, не обращают внимания, что попадает в их кадр. В мусульманской стране с этим стоит быть повнимательнее. Женщин в черных платках и накидках фотографировать запрещено, мужчин – только с их согласия.

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По разным причинам – от ремонта до присутствия важного чиновника – не разрешается снимать фото и видео возле некоторых мечетей, на территории древних храмов и в зонах раскопок.

Узнать о запрете вы можете, внимательно оглядевшись по сторонам – рядом должна висеть табличка о возможности/невозможности съемки. Также в Стамбуле, как и в других турецких городах, не рекомендуется снимать что-либо возле военных баз страны.

Совет № 6. Собирайте чемодан тщательно

Собирая чемодан в Турцию, вам стоит взять с собой несколько необычных для стандартного путешествия вещей. Например, универсальную пробку для ванны. Если вы планируете принимать ванную в гостинице, она вам пригодится, поскольку в восточной стране такими приспособлениями практически не пользуются.

Также в продаже в Стамбуле проблематично найти средство от насекомых (а вечером они вас точно побеспокоят). Не забудьте также взять солнцезащитный крем и шляпу – солнце здесь греет беспощадно, и сгореть можно буквально за полчаса.

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Если вы любитель олдскульных фотографий и снимаете на пленку, возьмите с собой несколько про запас. В Турции практически невозможно купить обычную фотопленку: стремительный переход на цифровые носители практически вытеснил этот продукт с прилавков.

Также перед путешествием в Стамбул рекомендуется приобрести страховку – не только медицинскую (что обязательно для путешествия за границу), но и покрывающую потерю багажа, кредитной карточки и другие непредвиденные ситуации.

Совет № 7. Ходите в одиночку только по известным туристическим маршрутам

Во многих крупных городах, в том числе и в Стамбуле, есть несколько районов, которые категорически не рекомендуется посещать (информацию о них можно получить в местных туристических офисах или у гидов).

Во время путешествия в одиночку, особенно женщинам, рекомендуют не пользоваться общественным транспортом в вечерние часы, особенно на линиях между центром города и предместьями. Хотя, если разобраться, опасность возникновения конфликтных ситуаций в Стамбуле не выше, чем в любом крупном городе Европы или Азии. Однако, как говорится, лучше перестраховаться. Вы можете набрести на радикально настроенных граждан, которые не захотят видеть вас в своем районе.

Совет №8. Всегда держите деньги при себе

Отпуск и посещение нового места – это всегда приятно, но не забывайте о бдительности. Вы находитесь в очень крупном городе, где есть разные люди. Поэтому деньги держите поближе к себе.

А если есть возможность – положите документы, деньги и ценные вещи в сейф отеля. Если вы путешествуете на автомобиле, не оставляйте вещи на переднем сидении во время остановок, а сами двери всегда закрывайте на блокировку. На прогулках также будьте осторожны: несмотря на то, что в Стамбуле почти 100 тысяч полицейских, воровство здесь, к сожалению, процветает.

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Несмотря на любезность и честность большинства турок, следует остерегаться явного проявления внимания и показного дружелюбия с их стороны. В последнее время все чаще фиксируются случаи «мягких ограблений» с применением газовых баллончиков или сильнодействующих лекарств, добавляемых в якобы предложенный от чистого сердца чай в уличном кафе или на улице. Также растет число краж документов – обилие беженцев из стран Азии формирует обширный черный рынок, на котором продаются настоящие паспорта и другие документы, украденные у туристов.

Сами турки в случае возникновения критической ситуации рекомендуют прибегать к остроумию и ни в коем случае не вступать в прямое противоборство с агрессивными типами, а постараться привлечь внимание окружающих. Это нередко является намного более действенным способом, чем вызов полиции.

Совет №9. Не «ведитесь» на желающих заработать на вас

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Говоря о Стамбуле, нельзя не упомянуть чистильщиков обуви. Это чисто местная «фишка». Обычно они промышляют рядом с основными туристическими маршрутами. Хитрость заключается в том, что чистильщик якобы «случайно» роняет свои щетки – естественно, на глазах у туристов. И, конечно же, кто-нибудь их поднимет. Вот этого делать категорически нельзя! Мало того, что вам навяжут совершенно ненужную услугу, так потом еще и запросят за нее огромную сумму. И будьте уверены: не отстанут, пока не заплатите.

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Также не обращайте внимания на зазывал. Они в Стамбуле повсеместно, особенно много таких ребят на рынках. Они будут стучать, кричать (иногда заученные знакомые нам фразы на русском языке), петь, всячески привлекая ваше внимание. Старайтесь игнорировать такие перформансы, иначе вас затянут в палатку и вынудят что-то купить. Вы и не почувствуете, как вам «впарят» ненужную посуду, бытовые приборы или десятый кулек с рахат-лукумом. Турки – прирожденные торговцы, так что если вы уже попали на их территорию, готовьтесь раскошелиться.

Также в Стамбуле на вопрос «Вы впервые в Турции?», рекомендуют отвечать, что нет. Торговцы очень любят новичков, и практикуют на них свои многочисленные приемчики. Не попадитесь на удочку, иначе не успеете моргнуть глазом, как вас окружат продавцы и возьмут в оборот, приглашая что-то купить. Так просто от них не отвяжешься, и чтобы сэкономить время, таки придется что-то взять, чего они и добиваются. Обижаться за такую каверзность на местных не стоит – это часть торговой культуры.

Совет №10. Не забывайте о чаевых

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Турция почти как США – страна чаевых. Благодарность за услуги в виде денег требуется практически везде и всем: носильщикам, швейцарам в отеле, гидам – $1-5 с человека (26-130 грн); таксисту здесь оставляют сдачу или округляют сумму в большую сторону. В турецких банях (хаммамах) принято добавлять треть от суммы счета для поощрения всего обслуживающего персонала. Причем вы об этом точно не забудете – эти люди действительно соберутся перед вашим уходом, ожидая причитающиеся чаевые. В отелях также принято перед отъездом оставлять в номере небольшую сумму «на чай».

***

Путешествие – всегда вызов. И в случае 30-миллионного Стамбула очень важно принять этот вызов правильно. Ведь приезжая в иностранный город, мы соглашаемся с правилами и традициями, по которым он живет. Если вы запомните несколько перечисленных выше советов, то запомните Стамбул именно таким – с его невероятными мечетями, которых здесь около 2 тысяч, и отзывчивыми местными, которые спешат на работу, несмотря на толпы туристов, с которыми не разминуться. С удивительным Босфором, разделяющим город на две части, одновременно объединяя, и с шумными рынками, в которых звучит сердце города.

Вероника Кордон