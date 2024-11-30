Самый дорогой ресторан "Мишлен" в мире подает блюда из краба / коллаж УНИАН, фото instagram.com/grace1.co.kr__, instagram.com/natfoodiary_

Немало туристов путешествуют с целью получения нового гастрономического опыта, в частности, посещая рестораны из знаменитого красного гида "Мишлен" – самого известного и влиятельного ресторанного рейтинга в мире, который выпускается с 1900 года.

Впрочем, часто это удовольствие не из дешевых. Так, свежий рейтинг Chef’s Pencil установил, что самым дорогим в мире мишленовским рестораном является Ginza Kitafuku в Токио (Япония), где подают оригинальные блюда японской кухни из краба. Попробовать дегустационное меню в этом ресторане обойдется 2130 долларов.

Второе место в рейтинге занял ресторан Ultraviolet by Paul Pairet в Шанхае (Китай), особенностью которого является наличие всего лишь одного стола, за которым умещаются 10 человек. В ресторане подают всего лишь одно дегустационное меню из 20+ блюд современной экспериментальной кухни по цене 1230 долларов.

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Примечательно, что в первую десятку попали сразу четыре ресторана в японской столице Токио и только два в Европе.

10 самых дорогих ресторанов мира со звездами "Мишлен"

  1. Ginza Kitafuku, Токио, Япония (2130 долларов)
  2. Ultraviolet by Paul Pairet, Шанхай, Китай (1230 долларов)
  3. Caviar Russe, Нью-Йорк, США (975 долларов)
  4. Masa, Нью-Йорк, США (950 долларов)
  5. Azabu Kadowaki, Токио, Япония (935 долларов)
  6. Quince, Сан-Франциско, США (795 долларов)
  7. Alchemist, Копенгаген, Дания (760 долларов)
  8. Sazenka, Токио, Япония (745 долларов)
  9. Guy Savoy, Париж, Франция (715 долларов)
  10. Ginza Fukujyu, Токио, Япония (685 долларов)

Как ранее сообщал УНИАН, в 2024 году в гастрономическом путеводителе "Мишлен" впервые появился ресторан украинской кухни – Anelya в Чикаго.

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