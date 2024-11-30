В первую десятку попали сразу четыре ресторана в японской столице Токио и только два в Европе.

Немало туристов путешествуют с целью получения нового гастрономического опыта, в частности, посещая рестораны из знаменитого красного гида "Мишлен" – самого известного и влиятельного ресторанного рейтинга в мире, который выпускается с 1900 года.

Впрочем, часто это удовольствие не из дешевых. Так, свежий рейтинг Chef’s Pencil установил, что самым дорогим в мире мишленовским рестораном является Ginza Kitafuku в Токио (Япония), где подают оригинальные блюда японской кухни из краба. Попробовать дегустационное меню в этом ресторане обойдется 2130 долларов.

Второе место в рейтинге занял ресторан Ultraviolet by Paul Pairet в Шанхае (Китай), особенностью которого является наличие всего лишь одного стола, за которым умещаются 10 человек. В ресторане подают всего лишь одно дегустационное меню из 20+ блюд современной экспериментальной кухни по цене 1230 долларов.

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Примечательно, что в первую десятку попали сразу четыре ресторана в японской столице Токио и только два в Европе.

10 самых дорогих ресторанов мира со звездами "Мишлен"

Ginza Kitafuku, Токио, Япония (2130 долларов) Ultraviolet by Paul Pairet, Шанхай, Китай (1230 долларов) Caviar Russe, Нью-Йорк, США (975 долларов) Masa, Нью-Йорк, США (950 долларов) Azabu Kadowaki, Токио, Япония (935 долларов) Quince, Сан-Франциско, США (795 долларов) Alchemist, Копенгаген, Дания (760 долларов) Sazenka, Токио, Япония (745 долларов) Guy Savoy, Париж, Франция (715 долларов) Ginza Fukujyu, Токио, Япония (685 долларов)

Как ранее сообщал УНИАН, в 2024 году в гастрономическом путеводителе "Мишлен" впервые появился ресторан украинской кухни – Anelya в Чикаго.

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