Почти двухмесячная поездка рассчитана на 30 пассажиров и охватит 22 страны, проехав 12 тысяч километров из крупнейшего города Турции в столицу Великобритании.

Индийская экспедиционная компания Adventures Overland собирается запустить "самое длинное автобусное путешествие в мире", проехав за 56 дней из Стамбула в Лондон.

Как пишет CNN Travel, почти двухмесячная поездка рассчитана на 30 пассажиров и охватит 22 страны, проехав 12 тысяч километров от крупнейшего города Турции через Балканы, Восточную Европу, Скандинавию и Западную Европу в столицу Великобритании.

Полный пакет стоимостью 24,3 тысячи долларов включает в себя ежедневный завтрак, 30 обедов и ужинов, а также проживание в отелях.

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Автобус должен отправиться из Стамбула 7 августа 2023 года и прибыть в Лондон 1 октября.

Хотя путешествие на автобусе в течение двух месяцев может показаться туристам не очень привлекательным, организаторы тура описывают транспорт как "специальный автобус класса люкс, предназначенный для комфортных поездок на дальние расстояния". Пассажиры смогут расслабиться на регулируемых креслах с откидной спинкой "с достаточным пространством для ног" и воспользоваться портами AUX и USB, складным подносом и держателями для бутылок и чашек. При этом каждому пассажиру разрешено взять с собой два "полноразмерных чемодана".

Отмечается, что этот тур был разработан как альтернатива ежегодному маршруту Adventures Overland Road to London, частично вдохновленному автобусами Hippie Trail, которые путешествовали по миру в 1950-х и 1960-х годах и должны были возродиться в 2021 году. Однако маршрут, который охватывал такие направления, как Мьянма, Китай и Россия, в настоящее время не особо доступных для иностранных посетителей, так и не смог запуститься, как ожидалось.

На данный момент, согласно Книге рекордов Гиннеса, самый длинный в мире автобусный маршрут протянулся на 6200 километров, соединяя Лиму в Перу с Рио-де-Жанейро в Бразилии.

Как сообщал УНИАН, ранее сеждународная круизная компания Life at Sea Cruises предложила туристам первый в мире водный круиз продолжительностью 3 года.

Тур охватит 375 портов в 135 странах на семи континентах. Также туристы смогут посетить 13 из 14 чудес света. Примерно треть ночей они проведут в отелях на суше во время остановок на 2-3 дня.

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