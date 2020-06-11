Ryanair планирует с 1 июля возобновить более 20 регулярных авиарейсов из Украины

Отмечается, что украинцы смогут посетить много стран, включая Грецию, Кипр и Испанию.

Крупнейший европейский лоукостер - ирландская авиакомпания Ryanair планирует с 1 июля возобновить более 20 регулярных рейсов из Украины в рамках летнего расписания на 2020 год.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте такжеВозрождение феникса: пассажирский транспорт возвращается в Украину

«Поскольку Украина возобновила международные рейсы, Ryanair призывает отдыхающих начать планировать летний отдых и отмечает, что Европа успешно преодолевает один из самых сложных периодов. Некоторые маршруты также будут доступны с последней недели июня», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, украинцы смогут посетить много стран, включая Грецию, Кипр и Испанию.

«Ryanair рад объявить, что восстановит более 20 маршрутов в/из Украины, начиная с 1 июля 2020 года, в рамках нашего графика на лето 2020 года. Мы гордимся тем, что обслуживаем 4 аэропорта в Украине, и мы с нетерпением ждем воссоединения друзей и семей и привлечения тысяч туристов, что поможет поднять экономику региона и защитить тысячи рабочих мест», - цитирует пресс-служба менеджера по продажам и маркетингу в Центральной и Восточной Европе и на Балканах авиакомпании Ryanair Ольгу Павлонку.

Как сообщал УНИАН, ранее Ryanair открыла продажи на рейсы из Украины в Италию. Согласно системе бронирования на сайте авиакомпании, с 6 июля запланировано открытие рейсов в Италию из четырех городов Украины - Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.