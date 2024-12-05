Норвежскую ель высотой 23 метра украсят 50 000 огней и корона с кристаллами Swarovski.

В Нью-Йорке возле Рокфеллер-центра зажгли самую известную рождественскую елку в мире. На церемонию открытия собрались толпы людей, передает Independent.

В этом году главная рождественская елка украшена пятьюдесятью тысячами разноцветных огней и увенчана короной с тремя миллионами кристаллов Swarovski.

Гигантская норвежская ель высотой 23 метра была срублена в прошлом месяце в Уэст-Стокбридже, в Массачусетсе. Это первая с 1959 года главная елка из этого штата.

Елка будет гореть с 5 утра до полуночи до середины января. А в канун Рождества она будет гореть 24 часа. После окончания праздничного сезона дерево будет использовано в качестве пиломатериала для Habitat for Humanity.

Рождество в Украине

Главную елку в Киеве традиционно установят на Софиевской площади, торжественное открытие запланировано в День Святого Николая, 6 декабря. А во Львове центральную городскую елку планируют зажигать 5 декабря в 18:00

Также в Киеве в Большой лаврской колокольне с 1 декабря открылась резиденция святого Николая. Она будет работать до 15 января 2025 года.

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