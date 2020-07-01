В Кабмине назвали страны, которые уже открыли границы для украинцев

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией.

Границы для украинцев открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своем Telegram-канале.

По его словам, уже открыли свои границы для украинцев Турция, Египет (но с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, поскольку Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19), Албания, Хорватия (при условии подтверждения бронирования гостиницы или гостевого жилья), Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

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"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие, или учебные контракты, или вид на жительство в ЕС, морякам, направляющимся на корабль, гражданам , которые транзитом следуют через ЕС, въезд разрешен", - пояснил министр.

Криклий напомнил, что каждые две недели Евросоюз будет пересматривать список государств, из которых можно въезжать, и в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или вновь вводить их для конкретных стран.

"Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией", - уточнил он.

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