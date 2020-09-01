В Верховной Раде 10 ноября 2020 года состоятся парламентские слушания о состоянии, проблемах и перспективах развития туризма в Украине.
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Как передает корреспондент УНИАН, за постановление «О проведении парламентских слушаний на тему: «Путешествуй по Украине: состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Украине» (№ 3914) проголосовали 334 народных депутата.
Постановлением предусмотрено провести такие слушания 10 ноября 2020 года в 15:00 в зале пленарных заседаний.
Кабинет министров до 10 октября должен подготовить и подать в Верховную Раду тиражированные для народных депутатов информационно-аналитические материалы по вопросу парламентских слушаний и соответствующие предложения к рекомендациям парламентских слушаний, определить докладчика по данному вопросу.
Развитие туризма в Украине в 2020 году
- 3 марта 2020 года Кабинет министров назначил Марьяну Олеськив главой новосозданного Государственного агентства развития туризма.
- Позже в Кабмине рассказали о первом шаге к созданию "абсолютно новой модели" туризма в Украине.
- В июне 2020 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию ряда проектов в регионах, которые помогут привлечь туристов.
- В июле 2020 года Кабинет министров Украины выделил средства для сферы культуры и креативных индустрий, в том числе на стипендии самозанятым художникам, поддержку проектов в сферах культуры и искусств, креативных индустрий и туризма.
- 19 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".
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