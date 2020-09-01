Кабинет министров также должен подготовить предложения к слушаниям.

В Верховной Раде 10 ноября 2020 года состоятся парламентские слушания о состоянии, проблемах и перспективах развития туризма в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, за постановление «О проведении парламентских слушаний на тему: «Путешествуй по Украине: состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Украине» (№ 3914) проголосовали 334 народных депутата.

Постановлением предусмотрено провести такие слушания 10 ноября 2020 года в 15:00 в зале пленарных заседаний.

Кабинет министров до 10 октября должен подготовить и подать в Верховную Раду тиражированные для народных депутатов информационно-аналитические материалы по вопросу парламентских слушаний и соответствующие предложения к рекомендациям парламентских слушаний, определить докладчика по данному вопросу.

Развитие туризма в Украине в 2020 году

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Автор: Надя Пришляк