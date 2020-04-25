цей матеріал доступний українською

Вулканы, гейзеры и ледники: известный блогер покажет невероятную Исландию (фото)

14:34, 25 апреля 2020
Новости туризма
111 0
Туризм
Птушкин покажет зрителям все невероятные ландшафты и пейзажи Исландии / Фото:1+1

Читайте такжеСтаньте на час машинистом: топ онлайн-поездок поездом по всему миру (видео)

Проехав всю страну по бескрайним просторам на двухместном кабриолете, тревел-документалист Антон Птушкин покажет зрителям все невероятные ландшафты и пейзажи - озера, горы и леса. Побывает в небольшое поселке, где снимался культовый фильм «Невероятная жизнь Уолтера Митти», попадет на празднование Дня города в Рейкьявик и поделится списком топ-локаций, в которых стоит побывать всем путешественникам.

Пляж черного песка Вик

Песок на этом пляже очень похож на угольную пыль / 1+1

Одна из самых впечатляющих локаций в Исландии - черный пляж Вик. Песок здесь очень похож на угольную пыль - и это создает впечатление, что все побережье будто покрыто черной икрой. Такое природное чудо в Исландии образовалось в результате вулканической деятельности. А песок сформировался из застывшей лавы и пепла.

Ледник Ватнайекюдль

Ледник занимает 10 процентов территории страны / 1+1

Антон Птушкин в Исландии покажет еще одно впечатляющее воображение природное место - крупнейший ледник Ватнайекюдль. Он занимает 10 процентов территории страны, средняя толщина льда в нем составляет 400 метров, а максимальная - 1000. Ледник расположен среди горной местности и создает живописное зрелище - он будто разваливается по горам, а вокруг находятся совершенно зеленые луга и холмы. А среди них появляются огромные голубые глыбы многолетнего льда. 

Ледниковая лагуна

Вода с ледника стекает в лагуну вместе с глыбами / 1+1

Среди такого гигантского творения природы Антон Птушкин также покажет ледниковую лагуну. Это огромное озеро, площадью 18 квадратных километров, которое образовалась из-за того, что ледник постепенно тает. Вода с ледника стекает в лагуну вместе с глыбами и постоянно расширяет границы озера. 

Геотермальная река

Птушкин искупается в этом геотермальном источнике под открытым небом/ 1+1

Фактически по всей территории Исландии расположены горячие источники. Но среди них есть и более интересная локация - геотермальная река. В то время как на улице температура воздуха всего 8-9 градусов, вода в реке очень горячая. И даже в такую холодную погоду многие исландцы не теряют возможности попариться в теплых водах. Решит присоединиться к ним и Антон Птушкин. Путешественник искупается в этом геотермальном источнике под открытым небом и поделится со зрителями своими впечатлениями.

Долина гейзеров

В этом районе расположена целая система покрытых паром водоемов / 1+1

Путешествуя Исландией, Антон Птушкин заедет в известную долину гейзеров. В этом районе расположена целая система покрытых паром водоемов с горячей водой и пузырящейся грязью. Здесь также находится самый активный гейзер Исландии - Строкур. Гейзер каждые пять-десять минут выбрасывает в небо столб кипящей воды высотой в 22 метра. А посмотреть на это яркое зрелище приезжают сотни исландцев и иностранных туристов. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter