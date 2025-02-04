Дуги-Оток предоставляет уникальную возможность скрыться от толпы и погрузиться в один из менее известных, но невероятно красивых островов Хорватии.

Очаровательный остров Дуги-Оток, расположенный у побережья Хорватии в Адриатическом море, полон природной красоты и культурного наследия.

Как пишет Daily Express, постоянно упускаемый из виду массами, отстров предлагает освежающее убежище от типичных туристических толп, которые наводняют более популярные направления Хорватии, такие как Сплит или Дубровник.

Отмечается, что благодаря своей спокойной атмосфере, потрясающим пляжам и суровым ландшафтам этот малоизвестный остров является идеальным местом для тех, кто ищет умиротворения в менее посещаемом уголке Европы.

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Дуги-Оток, что переводится как "Длинный остров", простирается всего на 45 километров в длину и на чуть больше 3 километров в ширину.

Остров - настоящее убежище для любителей природы, с его густыми сосновыми лесами, впечатляющими скалами и кристально чистой водой, идеально подходящей для плавания, дайвинга и сноркелинга.

Отсутствие массового туризма означает, что вы можете исследовать эти живописные чудеса в тишине, без обычных толп, которые вы можете встретить на других хорватских островах.

Одной из выдающихся особенностей острова является его охраняемый природный парк Телашчица. Парк, занимающий значительную часть острова, славится своей разнообразной флорой и фауной, соленым озером и поразительными скалами, которые погружаются в море. Телашчица - рай для туристов, фотографов и всех, кто ценит нетронутую природную красоту.

Отмечается, что Дуги-Оток является домом для некоторых из самых красивых пляжей в Хорватии, но они остаются в значительной степени нетронутыми массовым туризмом. Берега острова могут похвастаться скрытыми бухтами, галечными пляжами и уединенными местами, которые идеально подходят для отдыха.

Пляж Сакарун, один из самых известных пляжей Дуги-Оток, знаменит своим пудрово-белым песком и мелководьем бирюзового цвета - идеально подходит для купания или спокойного дня на солнце.

"Хотя в разгар лета здесь может быть многолюдно, здесь гораздо меньше людей, чем на других пляжах вдоль побережья Далмации, что обеспечивает столь необходимое уединение. Для тех, кто ищет еще большего уединения, менее известные пляжи острова, такие как Вели Рат и Брбинь, предлагают нетронутые места с несколькими местными жителями или попутчиками. Эти скрытые жемчужины делают Дуги-Оток фантастическим выбором для тех, кто хочет избежать шума и суеты типичных туристических центров", - сказано в статье.

Остров усеян причудливыми деревнями, такими как Савар, Брбинь и Божава, где посетители могут исследовать традиционные каменные дома, очаровательные переулки и дружелюбные местные кафе.

Город Сали, крупнейшее поселение острова, является домом для прекрасной гавани и предлагает множество местных ресторанов, где подают свежие морепродукты и блюда средиземноморской кухни.

Попасть на Дуги-Оток просто, но это место, о котором знают немногие иностранные туристы. До острова можно добраться на пароме из Задара, который находится всего в нескольких минутах полета или езды от других частей Хорватии.

Оказавшись на острове, вы можете исследовать его на машине или велосипеде, а для тех, кто хочет расслабиться, есть местные автобусы и водные такси, которые помогут вам передвигаться.

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