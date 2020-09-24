"Отметка" у спасателей сэкономит время на спасение / фото пресс-службы 1+1
Туристов, которые собираются в походы в Карпаты, призывают регистрироваться на порталах спасателей.
В случае чрезвычайной ситуации, это позволит сэкономить драгоценное время и оперативно оказать помощь, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
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Пройти регистрацию можно по нескольким ссылкам:
Тем временем синоптики прогнозируют на выходные в Украине сильный ветер и дожди. А на следующей неделе воздух в стране станет прохладнее.
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