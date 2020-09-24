В случае чрезвычайной ситуации, это позволит сэкономить драгоценное время и оперативно оказать помощь.

Туристов, которые собираются в походы в Карпаты, призывают регистрироваться на порталах спасателей.

В случае чрезвычайной ситуации, это позволит сэкономить драгоценное время и оперативно оказать помощь, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Читайте такжеВ отпуск по Украине на машине: увлекательный и почти безопасный маршрут из Киева до Яремче

Пройти регистрацию можно по нескольким ссылкам:

в Закарпатской области;

в Ивано-Франковской области;

во Львовской области;

в Черновицкой области.

Тем временем синоптики прогнозируют на выходные в Украине сильный ветер и дожди. А на следующей неделе воздух в стране станет прохладнее.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Наталия Печиборщ