В Украине объявили штормовое предупреждение.

Спасатели рекомендуют туристам воздержаться от походов в горы из-за ухудшения погодных условий в Украине, в частности, и в Карпатах.

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Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"Внимание! Шторм! По состоянию на 10:00, 29.12.2020 года на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман (видимость до 10 м), высокая влажность (намерзает лед), ветер южный, 22 м/с, температура окружающей среды -5°С. Настоятельно рекомендуем воздержаться от выхода в высокогорье!!!", - говорится в сообщении.

При этом спасатели отметили, что из-за плохой видимости даже не смогли сделать традиционное фото обсерватории на вершине горы Поп Иван Черногорский, которыми они обычно сопровождают свои сообщения.

Прогноз погоды на 29 декабря: данные погоды УНИАН

Во вторник, 29 декабря, практически по всей стране - переменная облачность. Дожди накроют западные регионы и Черкассы. Местами ливни. На остальной территории без осадков. Температура днем повысится до +10°, в Крыму - до +14°.

При этом Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение по всей стране. В частности, сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

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Автор: Марина Григоренко