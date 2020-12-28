Мороз отступил: завтра в Украине продолжится потепление, некоторые области зальет дождями (карта)
Температура на юге достигнет +14°.
Во вторник, 29 декабря, практически по всей стране - переменная облачность. Дожди накроют западные регионы и Черкассы. Местами - ливни. На остальной территории - без осадков. Температура днем повысится до +10°, в Крыму - до +14°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Весна в декабре: синоптик удивила прогнозом погоды в Украине на завтра
- В Киеве завтра переменная облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.
- В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +5°.
- Во Львове во вторник - облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью +3°, днем +8°.
- В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +1°, днем +9°.
- В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
- В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +10°.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +12°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -1°...+9°.
- В Житомире в вторник будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°.
- В Черкассах ночью +5°, днем +8°, дождь.
- В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +10°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+2°.
- В Одессе 29 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +11°.
- В Херсоне в вторник ночью +7°, днем +12°, малооблачно.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +12°.
- В Запорожье - малооблачно, температура ночью +1°, днем +7°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+1°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.
- В Днепре - малооблачно, снег, температура ночью +1°, днем +7°.
- В Симферополе в вторник будет солнечно, +7°...+14°.
- В Краматорске - солнечно, температура ночью -4°, днем +3°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°.
29 декабря — Агея. Каков Агей — таков и апрель. На Агея иней — на святки тепло, но со снегом. Если на Агея мороз, то он простоит до Иордана. Холодный Агей — к лютой зиме.
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Погода в Украине
- Винница+6°... +5°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+5°... +4°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+3°... +1°
- Кропивницкий+4°... 0°
- Луганск-4°... -5°
- Луцк+6°... +5°
- Львов+6°... +4°
- Николаев+6°... +2°
- Одесса+7°... +6°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+5°... +4°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы-3°... -5°
- Тернополь+6°... +5°
- Харьков-2°... -4°
- Херсон+5°... +2°
- Хмельницкий+7°... +5°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+7°... +4°
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-1 °
Мин./макс. температура:0° / +11°
Влажность:66 %
Давление:759 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:28
Закат16:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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