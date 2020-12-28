Мороз отступил: завтра в Украине продолжится потепление, некоторые области зальет дождями (карта)

16:30, 28 декабря 2020
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Температура на юге достигнет +14°.

Украину продолжит заливать дождями / Фото УНИАН
Украину продолжит заливать дождями / Фото УНИАН

Во вторник, 29 декабря, практически по всей стране - переменная облачность. Дожди накроют западные регионы и Черкассы. Местами - ливни. На остальной территории - без осадков. Температура днем повысится до +10°, в Крыму - до +14°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Весна в декабре: синоптик удивила прогнозом погоды в Украине на завтра

  • В Киеве завтра переменная облачность, температура воздуха ночью +2°, днем +8°.
  • В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +5°.
  • Во Львове во вторник - облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью +3°, днем +8°.
  • В Луцке ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, ночью +1°, днем +9°.
  • В Ривне во вторник облачно с прояснениями, ночью 0°, днем +8°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра ночью -1°, днем +7°, облачно с прояснениями.
  • В Ивано-Франковске завтра облачно с прояснениями, ливень, ночью 0°, днем +10°.
  • В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +12°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, -1°...+9°.
  • В Житомире в вторник будет облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +9°.
  • В Черкассах ночью +5°, днем +8°, дождь.
  • В Кропивницком небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +10°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха +1°...+2°.
  • В Одессе 29 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +11°.
  • В Херсоне в вторник ночью +7°, днем +12°, малооблачно.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +12°.
  • В Запорожье - малооблачно, температура ночью +1°, днем +7°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха 0°...+1°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +1°.
  • В Днепре - малооблачно, снег, температура ночью +1°, днем +7°.
  • В Симферополе в вторник будет солнечно, +7°...+14°.
  • В Краматорске - солнечно, температура ночью -4°, днем +3°. 
  • В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -3°, днем +2°.
Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 29 декабря / фото УНИАН

29 декабря — Агея. Каков Агей — таков и апрель. На Агея иней — на святки тепло, но со снегом. Если на Агея мороз, то он простоит до Иордана. Холодный Агей — к лютой зиме.

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Автор: Елена Пилипчак

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