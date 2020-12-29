В Украине объявили штормовое предупреждение
Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности - желтый.
Сегодня, 29 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.
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Сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.
Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности - желтый.
Прогноз погоды на 29 декабря: данные погоды УНИАН
Во вторник, 29 декабря, практически по всей стране - переменная облачность. Дожди накроют западные регионы и Черкассы. Местами - ливни. На остальной территории - без осадков. Температура днем повысится до +10°, в Крыму - до +14°.
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Погода в Украине
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- Днепр+5°... +2°
- Донецк+3°... -4°
- Житомир+8°... -1°
- Запорожье+7°... +2°
- Ивано-Франковск+11°... 0°
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- Кропивницкий+9°... +6°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+9°... +1°
- Львов+9°... +3°
- Николаев+12°... +7°
- Одесса+11°... +5°
- Полтава+3°... +2°
- Ровно+9°... 0°
- Симферополь+14°... +8°
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- Тернополь+9°... -1°
- Харьков+1°... -1°
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+4°
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Ощущается как:0 °
Мин./макс. температура:-3° / +5°
Влажность:55 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:28
Закат16:56
Видимость:16 км
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