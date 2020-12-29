В Украине объявили штормовое предупреждение

08:55, 29 декабря 2020
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Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности - желтый.

В Украине ожидается штормовой ветер / Фото REUTERS
В Украине ожидается штормовой ветер / Фото REUTERS

Сегодня, 29 декабря, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

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Сегодня в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности - желтый.

Прогноз погоды на 29 декабря: данные погоды УНИАН

Во вторник, 29 декабря, практически по всей стране - переменная облачность. Дожди накроют западные регионы и Черкассы. Местами - ливни. На остальной территории - без осадков. Температура днем повысится до +10°, в Крыму - до +14°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

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