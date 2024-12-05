Метеорологи предсказывают сильные ливни Италии, Греции и Балканам.

В ближайшие 10-14 дней Европе грозят проливные дожди, которые могут быть вдвое мощнее, чем те, что унесли жизни сотен людей в испанской Валенсии осенью 2024 года.

Как пишет Frankfurter Rundschau, соответствующие данные содержит текущий прогноз европейской модели погоды ECMWF, вызывающий беспокойство.

"В пятницу вечером (29 ноября) европейская погодная модель подсчитала общее количество осадков от примерно 500 до почти 1000 литров в течение следующих двух недель от Италии через Балканы до Греции. Это может привести к апокалипсису. Следствием этого могут стать исторические наводнения в юго-восточной Европе, это будет катастрофа", – объясняет квалифицированный метеоролог Доминик Юнг из wetter.net.

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Синоптики ожидают катастрофическое количество дождей, особенно в регионах, которые уже подвержены дождям, таких как побережье Италии и Греции.

Также метеорологи предупреждают о вероятности смертельных случаев в результате ливней, поскольку есть высокая вероятность локальных экстремальных случаев, когда дожди могут затопить целые территории.

"Это количество соответствует более чем годовому количеству осадков всего за две недели", – подчеркивает Юнг.

По его словам, люди в этих районах должны быть готовы к транспортному хаосу, эвакуации и возможным отключениям электроэнергии. Туризм также может сильно пострадать.

Как сообщал УНИАН, несмотря на экстремально жаркое лето, по прогнозам синоптиков, Европу в этом году ждет холодная и тяжелая зима.

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