Шляпу вернули на Софийскую площадь только вчера, и к ней сразу выстроилась очередь желающих сфотографироваться.

Президент организации Folk Ukraine - организатора новогоднего праздника в столице — Игорь Добруцкий объяснил, почему на Софийскую площадь в Киеве вернули скандально известную шляпу.

Она вернулась на рождественскую ярмарку в качестве фотозоны, пишет "Страна".

"Знаете, есть циклон, а есть антициклон. Тех, кто хотел еще увидеть шляпу в этом году, стало больше, чем тех, кто ее видеть не хотел. Мы просто пошли навстречу этим людям. Поэтому решили выставить шляпу в качестве фотозоны на новогодней ярмарке. Под шляпой можно загадать желание. Она уже и правда волшебная — после всех перипетий, которые она пережила", - сообщил Добруцкий.

По его словам, шляпу вернули на Софийскую площадь только вчера, и к ней сразу выстроилась очередь желающих сфотографироваться и загадать желание.

На вопрос журналиста о стоимости транспортировки и установки шляпы организатор отшутился: "Шляпа же волшебная. Она перелетела на Софийскую площадь сама. Бесплатно".

Шляпу на главной новогодней ярмарке страны можно будет увидеть до 6-8 января — до введения в Украине локдауна.Читайте такжеВо Львове зажгли главную елку: люди празднуют на улицах города (фото, видео)

Скандал со шляпой на елке

В этом году на главной елке страны вместо традиционной звезды планировали установить шляпу.

Из-за этого в сети разгорелся скандал, пользователи разделились во мнениях. Между тем в ПЦУ шляпу назвали «ведьмацкой».

Организаторы праздника пожаловались, что люди не поняли тематику нынешней новогодней локации – «сказочный лес». Они пообещали снять шляпу с елки, что и было сделано 13 декабря.

Утром 17 декабря на главную елку нацепили традиционную звезду.

27 декабря на Софийской площади в Киеве установили волшебную шляпу.

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Автор: Ольга Робейко