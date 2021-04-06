Как отмечают в ВОЗ, пока существует неопределенность, предотвращает ли вакцинация распространение вируса.

Всемирная организация здравоохранения на сегодняшний день не поддерживает введение обязательных паспортов вакцинации для путешествий.

Об этом заявила пресс-секретарь организации Маргарет Харрис, сообщает Радио Свобода.

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Она отметила, что пока существует неопределенность относительно того, предотвращает ли вакцинация распространение вируса.

Харрис также сослалась на соображения справедливости.

В настоящее время ВОЗ исследует китайские вакцины Sinopharm и Sinovac. Харрис заявила, что ожидать рекомендаций к использованию этих препаратов следует в конце месяца, так как сейчас необходимо больше данных.

Паспорта вакцинации: что известно

Европейская комиссия 17 марта представила проект цифрового «зеленого сертификата», который будет способствовать безопасному свободному передвижению граждан Европейского Союза на территории ЕС.

Великобритания планирует начать «сертификацию коронавирусного статуса» в попытках возобновить массовые мероприятия наподобие концертов и спортивных событий.

29 февраля в Минздраве Украины заявили, что паспорта вакцинации для украинцев находятся на финальной стадии разработки.

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Автор: Леся Лещенко