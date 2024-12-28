В первую очередь на ум приходят Канарские острова, но не стоит ими ограничиваться.

Большинство популярных туристических направлений, где тепло зимой, находятся далеко за пределами Европы. Впрочем, если не хочется проводить в дороге слишком много временеми, в европейской части мира все же можна найти несколько точек с температурами около 20 градусов тепла.

В первую очередь речь идет о Канарских островах, но и помимо них в Европе есть несколько отличных туристических локаций, чтобы погреться.

УНИАН выделил пять европейских островов, на которые стоит обратить внимание, если хочется тепла и солнца посреди зимы.

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1. Тенерифе. Самый известный и крупнейший из испанских Канарских островов в Атлантическом океане у африканских берегов нередко называют "островом вечной весны". Там круглый год светит солнце, а средние январские температуры составляют чуть более +18°C, с рекордным максимумом +28°C. Самой знаменитой туристической локацией острова является вулкан Тейде, но зимой там может быть прохладнее, чем у берегов, иногда даже выпадает снег. Подробнее об отдыха на Тенерифе читайте в нашем отдельном материале.

2. Мадейра. Архипелаг островов, принадлежащий Португалии, радует туристов комфортными +16°C в январе, которые на максимуме превышают +21°C. И хотя зимой наэтих островах сезон дождей, благодаря уникольном сочетанию микроклиматов это совершенно не портит отдых: северо-западная часть Мадейры – самое влажное и пасмурное место архипелага, немного суше в окрестностях Фуншала, а на острове Порту-Санту и вовсе закрепился полупустынный тип климата. Подробнее об отдыхе на Мадейре читайте в нашем отдельном материале.

3. Кипр. Небольшое островное государство на востоке Средиземноморья радует туристов белоснежными пляжами, омываемыми бирюзовыми водами, вкусной и полезной едой, а также невероятной историей. При этом средние температуры января тут держатся в районе +17°C, но на максимуме могут достигать и +24°C. Чем заняться на Кипре зимой, читайте в нашем отдельном материале.

4. Иерро. Самый маленький из Канарских островов часто упускается на фоне более популярных Тенерифе, Гран-Канария, Лансароте и Фуэртевентура. Однако именно на этом острове с населением чуть больше 10 тысяч человек находятся самая западная и самая южная точки Испании. В 2000 году ЮНЕСКО занес остров в список "Заповедники биосферы", дающий ему статус особо охраняемой природной территории, создаваемая с целью сохранения экосистем и генофонда данного региона. Средняя температура января тут составляет +19°C, со средним максимум почти +24°C и абсолютным рекордом +28,5°C.

5. Азорские острова. Еще один португальский архипелаг, радующий гостей теплом круглый год и невероятной природой. Именно на этих вулканических островах, покрытых зеленью и омываемых лазурными водами, находится самая высокая гора Португалии Пико. Средние январские температуры здесь держатся в пределах +17°C, но на максимуме они могут достигать и +21°C.

Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet также назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025 года – как теплые и солнечные, так и довольно прохладные, но не менее сказочные.

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