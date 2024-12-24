Занзибар – одно из самых солнечных мест на планете / фото Марина Григоренко

Многие туристы из стран, которым свойственна настоящая зима со снегом и морозами, предпочитают в самый холодный период года выбираться в теплые края. И хотя принято считать, что в поисках "зимнего солнца" придется лететь на другой конец планеты, оказывается, что погреться можно и в Европе.

Издание Daily Express со ссылкой на недавнее исследование LA Travel опубликовало список из десяти самых солнечных мест по всему миру, где можно хорошенько отогреться с ноября по март. В основу рейтинга легло количество солнечных часов в день в каждой из этих стран.

Возглавил рейтинг архипелаг Занзибар в Танзании, где в день зимой обычно бывает более 12 часов солнца.

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10 самых солнечных стран мира для зимнего отдыха

  1. Занзибар, Танзания – в среднем 12,06 часов солнца в день
  2. Мале, Мальдивы – 11,88 часов
  3. Кейптаун, Южная Африка – 11,47 часов
  4. Бали, Индонезия – 10,71 часов
  5. Каир, Египет – 10, 65 часов
  6. Чиангмай, Таиланд – 10,53 часов
  7. Майами, Флорида – 10,53 часов
  8. Тенерифе, Канарские острова, Испания – 10,35 часов
  9. Фуэртевентура, Канарские острова, Испания – 10,35 часов
  10. Марракеш, Марокко – 10,06 часов

Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025 года.

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