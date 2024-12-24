Два из них расположены в Европе, а лидер – в Африке.

Многие туристы из стран, которым свойственна настоящая зима со снегом и морозами, предпочитают в самый холодный период года выбираться в теплые края. И хотя принято считать, что в поисках "зимнего солнца" придется лететь на другой конец планеты, оказывается, что погреться можно и в Европе.

Издание Daily Express со ссылкой на недавнее исследование LA Travel опубликовало список из десяти самых солнечных мест по всему миру, где можно хорошенько отогреться с ноября по март. В основу рейтинга легло количество солнечных часов в день в каждой из этих стран.

Возглавил рейтинг архипелаг Занзибар в Танзании, где в день зимой обычно бывает более 12 часов солнца.

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10 самых солнечных стран мира для зимнего отдыха

Занзибар, Танзания – в среднем 12,06 часов солнца в день Мале, Мальдивы – 11,88 часов Кейптаун, Южная Африка – 11,47 часов Бали, Индонезия – 10,71 часов Каир, Египет – 10, 65 часов Чиангмай, Таиланд – 10,53 часов Майами, Флорида – 10,53 часов Тенерифе, Канарские острова, Испания – 10,35 часов Фуэртевентура, Канарские острова, Испания – 10,35 часов Марракеш, Марокко – 10,06 часов

Как сообщал УНИАН, ранее Lonely Planet назвал лучшие места мира для посещения в январе 2025 года.

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