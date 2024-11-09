Лодки сандоли позволяют туристам изучить исторические места Венеции.

Одним из главных символов Венеции являются гондолы. Тем не менее у туристов есть возможность исследовать и тихие уголки города на более старинных лодках, которые называются сандоли, пишет BBC.

Журналисты пообщались с Лукой Падоаном, который устраивает экскурсии для туристов на сандоло. Он объяснил, что такие лодки являются предшественниками гондол и раньше заполоняли водные пути Венеции.

Чаще всего сандоли окрашены в черный цвет и имеют плоское дно, отметили в издании. Их характерной чертой являются стальные "завитки" на носу.

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Такие лодки использовались для для навигации по мелководью лагуны и перевозки товаров и людей из Венеции на материковую часть Италии. Валентино Скарпа, который курирует девять станций с сандоли, поделился, что они идельно подходили для города в прошлом:

"Если вы не понимаете происхождения города и его развития, вы не сможете объяснить историческую важность сандоло. Средняя глубина лагуны в прошлом была невероятно мелкой. На обычной лодке вы не смогли бы туда добраться".

В гондоле гребец обычно стоит сбоку, тогда как симметричное дно сандоло позволяет ему стоять посередине лодки, подчеркнули в издании. Благодаря этому обеспечивается более сбалансированное распределение веса, что увеличивает скорость.

Скарпа объяснил, что венецианцы со временем начали понимать, что управлять гондолой легче, чем сандоло, из-за чего их начали заменять.

"Гондола, будучи асимметричной, более управляема и ею легче грести в небольших каналах. Гондола становилась все более популярной, что привело к разрешению на строительство большего количества гондол. В результате категория гондольеров стала более доминирующей, а количество сандоли в лагуне сократилось", - объяснил Скарпа.

В наши дни в Венеции осталось всего 20 гребцов сандоло. Они заявили журналистам, что путешествие по каналу на этой лодке является уникальным способом познакомиться с историей Венеции.

Сандоли разрешено проплывать там, куда нельзя добраться на гондоле. На них туристы могут рассмотреть еврейское гетто, мост Понте деи Гречи и мост Понте дель Олио.

Журналисты рассказали, что поездка на сандоло длится 30 минут с 09:00 до 19:00 и стоит 90 евро за лодку (до 5 пассажиров). С 19:00 до 04:00 поездка длится 35 минут и стоит 110 евро.

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