Стало известно, когда в Испанию могут пустить иностранных туристов

Испания намерена открыть границы для туризма в конце июня.

Испания, чья экономика серьезно зависит от туризма, намерена вновь открыть границы для иностранных туристов примерно в конце июня 2020 года, когда в стране окончательно отменится карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.

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Об этом сегодня заявил министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос, комментируя решение испанских властей о введении двухнедельного карантина для всех иностранных путешественников, принятое на прошлой неделе, сообщает Reuters.

По словам министра, это временный шаг, который будет поэтапно отменен параллельно с разрешением поездок внутри Испании.

"Мы не можем позволить иностранцам путешествовать, пока испанское население ограничено", - пояснил он. - "Я надеюсь, что с конца июня мы начнем заниматься туризмом... Мы должны сделать Испанию привлекательной страной с точки зрения здоровья".

Как сообщал УНИАН.Туризм, Испания оказалась в числе самых пострадавших в результате коронавируса стран Европы. С начала пандемии там заразились 230 698 человек, из них 27 563 умерли. Однако в последние недели там фиксируется позитивная динамика по количеству новых случаев заражения COVID-19, что позволило начать постепенное ослабление жестких карантинных ограничений.

Впрочем, в стране довольно осторожно подходят к возобновлению туристической деятельность, особенно в части допуска иностранных отдыхающих. Так, ранее сообщалось, что испанские курорты этим летом могут не открыться для иностранцев.

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