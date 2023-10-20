В топ-5 самых гостеприимных стран Европы попали Ирландия, Словения, Румыния, Шотландия и Исландия.

Ирландия возглавила рейтинг самых дружелюбных стран Европы по версии путешественников. Ранее УНИАН рассказал, что стоит учесть перед поездкой на этот удивительный изумрудный остров.

Как свидетельствуют результаты недавнего исследования Readers’ Choice Awards, проведенного изданием о путешествиях Condé Nast Traveller, именно Ирландия набрала наивысший балл 94,5 из 100, таким образом став самой гостепримной страной мира.

При составлении рейтинга учитывалось, насколько местные жители в той или иной европейской стране открыто настроены по отношению к иностранных гостям, насколько они готовы прийти на помощь и облегчить пребывание иностранцев в стране, а также насколько они рады пообщаться с приезжими.

Видео дня

Топ-10 самых дружелюбных стран Европы

1. Ирландия.

2. Словения.

3. Румыния.

4. Шотландия.

5. Исландия.

6. Норвегия.

7. Португалия.

8. Дания.

9. Мальта.

10. Хорватия.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная путешественница Дейл Петерсон перечислила три популярных города в Европе, которые лучше посещать зимой, ведь летом эти направления страдают от чрезмерного туризма и высоких температур.

В свою очередь поисковая система Holidu составила рейтинг самых переполненных туристами городов Европы в 2023 году. Возглавил его хорватский Дубровник, где в топ-сезон на каждого местного жителя приходится 36 туристов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.