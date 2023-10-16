Летом эти города страдают от чрезмерного туризма и высоких температур.

Опытная путешественница Дейл Петерсон перечислила три популярных города в Европе, которые лучше посещать зимой, а не летом.

В своем блоге для Travel Off Path она объяснила, что ей посчастливилось побывать в этих местах как зимой, так и летом – и она может назвать сразу несколько причин, почему в зимние месяцы там намного приятнее отдыхать.

По ее словам, у этих трех направлений есть несколько общих черт: пиковый сезон для посещения приходится на лето, все они невероятно популярны, привлекая миллионы посетителей каждый год, все они заведомо дороги, все они популярны среди круизных лайнеров и они все страдают от чрезмерного туризма.

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Топ-локации Европы, которые лучше всего посещать зимой

1. Венеция, Италия. Как пишет Петерсон, Венеция – это поистине волшебное и очаровательное место с захватывающей дух архитектурой и сотнями мостов и каналов. Однако в летние месяцы посещение этого города может напоминать посещение переполненного тематического парка, а не исторического города. Толпа стала настолько огромной, что вскоре Венеция введет плату за вход в город в размере 5 евро в часы пик.

"Но Венеция зимой – это совсем другая история. Толпы почти нет, и хотя погода может быть прохладной и пасмурной, это усиливает угрюмую и загадочную атмосферу города. Зима также является лучшим временем для посещения по более низким ценам: средние цены на отели падают более чем на 50% по сравнению с летними месяцами", – пишет автор блога.

2.Дубровник, Хорватия. Как и Венеция, этот город сильно страдает от чрезмерного туризма (с этого лета в Хорватии даже ввели целый ряд ограничений для туристов). В Дубровнике за последние несколько лет также наблюдался стремительный рост цен, особенно после официального присоединения к Шенгенской зоне и принятия евро в качестве валюты в начале 2023 года, пишет блогер.

"Зима – мое любимое время для посещения Дубровника, потому что здесь очень мало туристов, и вы можете наслаждаться такими активностями, как прогулка по городским стенам без толпы впритык. Может быть, слишком холодно, чтобы ходить на пляж или купаться в Адриатическом море, но здесь по-прежнему солнечно и тепло, а средняя температура зимой достигает пятидесяти градусов (по Фаренгейту, или +10 градусов по Цельсию – ред.), – отметила Петерсон.

3. Барселона, Испания. Как отмечает автор материала, хотя у посещения Барселоны летом, безусловно, есть свои плюсы – можно пойти на пляж, здесь проходит множество концертов и фестивалей, – есть и множество минусов. Летом в Барселоне может быть невыносимо жарко, и здесь очень много людей. Это связано с тем, что Барселона является крупным круизным портом, поэтому круизные туристы наводняют город в летние месяцы. К слову, уже совсем скоро круизным лайнерам запретят заходить в центр Барселоны.

"Но Барселона – город круглогодичный, поэтому зимой здесь нет недостатка в развлечениях. Вы можете насладиться всем, что может предложить город, с гораздо меньшим количеством людей и более низкими ценами. К тому же в Барселоне средиземноморский климат... Мне нравится город во время рождественского сезона, особенно в День Трех Королей 6 января, когда проходит огромный парад", – написла Петерсон.

"В целом Венеция, Дубровник и Барселона – три европейских города, которые я определенно предпочитаю посещать зимой, а не летом. Зимой вам не придется иметь дело с огромными толпами людей, высокими ценами или очень жаркой погодой. Вы можете насладиться этими направлениями без толп туристов на круизных лайнерах и воспользоваться более низкими ценами в межсезонье", – подытожила тревел-блогер.

Как сообщал УНИАН, ранее новое исследование Club Med выявило самые солнечные места для зимнего отдыха в Европе в этом году. Среди них – немало популярных направлений, где летом очень жарко и слишком много людей.

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