Самые популярные среди туристов европейские города гарантированно будут еще и более дорогими и многолюдными.

Туристические эксперты прогнозируют, что лето 2023 года будет одним из самых загруженных за всю историю путешествий в Европе, а, значит, на самых популярных направлениях будет очень людно.

Как пишет Travel Off Path, при этом самые популярные места гарантированно будут еще и более дорогими этим летом. Потому туристам предлагают обращать внимание на другие недооцененные альтернативы, которые предлагают тот же европейский шарм, но с меньшим количеством людей и более доступными ценами.

5 недооцененных альтернатив популярным направлениям в Европе летом 2023

1. Оксфорд – альтернатива Лондону. Если вы ищете более скромное место для проживания в Англии, которое все же находится недалеко от Лондона, Оксфорд станет отличным выбором. Этот исторический университетский город находится всего в 50 минутах езды на поезде от Лондона, тем не менее, ему и самому есть что предложить туристам.

2. Лион – альтернатива Парижу. Будучи третьим по величине городом Франции, Лион очень похож на Париж, но без заоблачных цен и огромных толп. Расположенный в 2,5 часах езды на поезде от Парижа, этот город более чем с 2000-летней историей точно может предложить туристам очень многое.

3. Корк – альтернатива Дублину. Это второй по величине город в Ирландии после Дублина, и он известен как гастрономическая столица страны. Корк также является отличной базой для изучения южной части Ирландии.

4. Неаполь – альтернатива Риму. Расположенный менее чем в 1,5 часах езды на поезде от Рима, Неаполь помимо удивительной архитектуры также может предложить туристам то, чего нет в столице – отдых на морском побережье в жаркие дни.

5. Осло – альтернатива Рейкьявику. Лето – пик туристического сезона в Исландии, которая славится своими захватывающими дух природными пейзажами. Однако, если вы хотите избежать толп в Исландии, вместо этого лучше отправиться в Норвегию. Как и в Исландии, вам не захочется проводить много времени в столице – но это хорошее место, чтобы прилететь туда, провести день-два и отправиться за пределы города любоваться фьордами и горами. Хотя Исландия и Норвегия похожи по цене (они обе весьма дорогие), Норвегия намного больше и менее многолюдна летом.

Как сообщал УНИАН, ранее хорватский город-курорт Дубровник признали самым посещаемым туристическим направлением в этом году – на каждого местного жителя там приходится 36 туристов.

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