Эксперты советуют посетить эти четыре города в начале лета – до того, как туда прибудут пиковые толпы.

Июнь в Европе традиционно знаменует начало бурного туристического сезона, когда улицы и пляжи самых популярных городов постепенно заполняют толпы туристов и накрывает адская жара. А потому выбрать потенциальное место для своего следующего отпуска становится все сложнее.

Крупнейшая в мире платформа для путешественников Lonely Planet представила список из 12 мест в мире, которые стоит посетить в июне 2025 года – четыре из них находятся в Европе.

1. Гданьск, Польша – для изучения богатой истории. За более чем тысячу лет этот город на Балтике в устье реки Висла попадал в сферу интересов богемцев, тевтонских рыцарей, Ганзейский союз и пруссаков, и все они оставили оставили великолепный след в истории и архитектуре города. Тем временем в Сопоте, который вместе с Гданьском и Гдыней формирует агломерацию Труймясто, туристов ждут песчаные пляжи, оживленные бары и ночные клубы, где в июне еще еще довольно спокойно до прибытия самых плотных толп туристов в разгар лета. Подробнее об этом городе читайте в нашем отдельном материале.

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2. Авейру и Коимбра, Португалия – для городского отдыха. Самые яркие умы Португалии учились в Коимбре на протяжении более семи столетий с момента открытия ее почтенного университета на вершине холма в 1290 году. Однако к июню молодежь уезжает, оставляя туристам мощеные улицы, наполненные волнующими тонами характерного для города стиля музыки фаду. Любители пляжного отдыха также могут позагорать, искупаться или даже заняться серфингом на Прайя-де-Сан-Жасинту или Прайя-да-Коста-Нова, прежде чем в июле туда прибудет много туристов.

3. Сицилия, Италия – для гастрономического путешествия. Крупнейший средиземноморский остров является настоящим культурным перекрестком: древние греки и арабы, средневековые норманны, испанские и английские завоеватели, колонизаторы и другие гости – все оставили здесь свои следы. Этот культурный микс также влияет и на самобытную кухню острова, где традиционные итальянские блюда перекликаются африканскими мотивами.

4. Шетландские острова, Шотландия – для пеших прогулок. Ближе к Бергену, чем к Эдинбургу, более 100 Шетландских островов в Северной Атлантике имеют отчетливый нордический колорит – на самом деле, они были норвежскими до 1469 года. Приехав в июне, когда солнце едва заходит, можно прогуляться по продуваемым ветрами холмам и побережью, открыть для себя огромные колонии морских птиц и исследовать 5000 лет человеческой деятельности на островах. Ну а если резко накроет непогода, всегда можна отправиться в музей яркой столицы Лервика или в один из ее заманчивых баров.

Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты назвали восемь замечательных городов Европы, где тепло в мае.

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