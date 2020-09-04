В связи с введением Тернополя в "красную" зону карантина, не разрешаться посадка пассажиров на этой станции.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
"Будет временно отменена посадка пассажиров на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров)", - говорится в сообщении.
Также со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением:
- №21 / 22 Харьков-Трускавец;
- №12 / 11 Одесса - Львов;
- №81 / 82 Киев - Ужгород;
- №49 / 50 Киев - Трускавец;
- №136 / 135 Снятин - Одесса - Черновцы
- №108 / 107 Одесса - Ужгород;
- №110 / 109 Львов - Херсон;
- №41 / 42 Днепр - Трускавец;
- №715 / 716 Киев - Львов.
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Как сообщается, пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить 100% возмещение их стоимости.
Также с 00:01 7 сентября на станциях Острог и Радивилов восстанавливается посадка и высадка пассажиров.
Карантин в Тернополе: что известно
- Согласно с последним обновлением карантинного зонирования, Тернополь попал в "красную зону". В этой зоне запрещена работу общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и с межобластного транспорта.
- Стало известно, что в Тернополе не намерены усиливать карантин.
- Ранее мэр Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом.
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