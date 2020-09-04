Также в Тернополе не будут продаваться билеты на поезда / Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Будет временно отменена посадка пассажиров на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров)", - говорится в сообщении.

Также со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением:

  • №21 / 22 Харьков-Трускавец;
  • №12 / 11 Одесса - Львов;
  • №81 / 82 Киев - Ужгород;
  • №49 / 50 Киев - Трускавец;
  • №136 / 135 Снятин - Одесса - Черновцы
  • №108 / 107 Одесса - Ужгород;
  • №110 / 109 Львов - Херсон;
  • №41 / 42 Днепр - Трускавец;
  • №715 / 716 Киев - Львов.

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Как сообщается, пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить 100% возмещение их стоимости.

Также с 00:01 7 сентября на станциях Острог и Радивилов восстанавливается посадка и высадка пассажиров.

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Автор: Екатерина Лиманская