В Тернополе можно будет только сойти с поезда, а посадки не будет.

В связи с введением Тернополя в "красную" зону карантина, не разрешаться посадка пассажиров на этой станции.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Будет временно отменена посадка пассажиров на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров)", - говорится в сообщении.

Также со станции не будут продаваться билеты на поезда сообщением:

№21 / 22 Харьков-Трускавец;

№12 / 11 Одесса - Львов;

№81 / 82 Киев - Ужгород;

№49 / 50 Киев - Трускавец;

№136 / 135 Снятин - Одесса - Черновцы

№108 / 107 Одесса - Ужгород;

№110 / 109 Львов - Херсон;

№41 / 42 Днепр - Трускавец;

№715 / 716 Киев - Львов.

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Как сообщается, пассажиры, которые отказываются от поездки, смогут вернуть билеты в железнодорожных кассах или через официальный сайт Укрзализныци и получить 100% возмещение их стоимости.

Также с 00:01 7 сентября на станциях Острог и Радивилов восстанавливается посадка и высадка пассажиров.

Карантин в Тернополе: что известно

Согласно с последним обновлением карантинного зонирования, Тернополь попал в "красную зону". В этой зоне запрещена работу общественного транспорта, закрываются учебные заведения, в том числе дошкольные и школы. Разрешается только высадка пассажиров из транспорта, который курсирует транзитом, и с межобластного транспорта.

Стало известно, что в Тернополе не намерены усиливать карантин.

Ранее мэр Тернополя Сергей Надал заразился коронавирусом.

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Автор: Екатерина Лиманская