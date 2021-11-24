Страна вводит поэтапное снятие ограничений.

Новая Зеландия впервые почти за два года откроется для туристов, но исключительно для тех, которые привиты от коронавируса.

Иностранных туристов начнут пускать в страну с 30 апреля 2022 года. При этом, несмотря на требование полного курса вакцинации, туристы должны будут отправляться на недельную изоляцию, а также сделать тест на коронавирус.

Министр реагирования на COVID-19 Крис Гипкинс считает поэтапный план повторного открытия наиболее безопасным. "Это уменьшает любое потенциальное влияние на уязвимые сообщества и систему здравоохранения Новой Зеландии", — подчеркнул он.

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В настоящее время в страну могут въезжать только граждане и постоянные жители Новой Зеландии. Они должны находиться в течение семи дней в государственных карантинных отелях, сообщает ТСН со ссылкой на BBC.

Коронавирус в Новой Зеландии

С начала пандемии коронавируса в Новой Зеландии было зафиксировано более 10 тыс. случаев коронавируса и около 40 смертей.

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Автор: Ирина Погорелая