Новая Зеландия впервые почти за два года откроется для туристов, но исключительно для тех, которые привиты от коронавируса.
Иностранных туристов начнут пускать в страну с 30 апреля 2022 года. При этом, несмотря на требование полного курса вакцинации, туристы должны будут отправляться на недельную изоляцию, а также сделать тест на коронавирус.
Министр реагирования на COVID-19 Крис Гипкинс считает поэтапный план повторного открытия наиболее безопасным. "Это уменьшает любое потенциальное влияние на уязвимые сообщества и систему здравоохранения Новой Зеландии", — подчеркнул он.
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В настоящее время в страну могут въезжать только граждане и постоянные жители Новой Зеландии. Они должны находиться в течение семи дней в государственных карантинных отелях, сообщает ТСН со ссылкой на BBC.
Коронавирус в Новой Зеландии
С начала пандемии коронавируса в Новой Зеландии было зафиксировано более 10 тыс. случаев коронавируса и около 40 смертей.
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