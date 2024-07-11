В Измаильском районе обустроен безопасный пляжный участок для купания.

В условиях войны в Одесской области для посещения туристов открыли уникальный населенный пункт Вилково, который называют "Украинской Венецией", также стало известно о первом пляже, который открыли на юге региона. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Первая зона для пляжного оздоровления отныне открыта и на юге Одесской области!", - подчеркнул он.

В частности, в Измаильском районе, в поселке Приморское (Вилковского городского совета) обустроен безопасный пляжный участок для купания.

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Кипер также отметил, что с этого лета для туристов открыто Вилково - населенный пункт на юге Одесской области, более известный как "украинская Венеция".

"Наша удивительная Бессарабия ждет гостей", - добавил чиновник.

Вилково - город, расположенный в украинской части дельты Дуная, на крайнем юго-западе Украины, в Измаильском районе Одесской области. Город основан в 1746 году как поселок Липованское. Это последний населенный пункт на берегах Дуная перед его впадением в Черное море.

Город также известен под названием "Украинская Венеция" благодаря многочисленным каналам (местные жители называют их эриками), прорытым вдоль улиц. Поэтому лодка здесь является обычным средством передвижения.

Поблизости расположен Дунайский биосферный заповедник.

В Вилково снималось несколько фильмов, среди них - 3-часовой художественный фильм "12 стульев" ("Zwölf Stühle") немецкого режиссера Ульрики Оттингер по одноименному роману Ильфа и Петрова.

Село Приморское расположено на юго-западе Украины. Расстояние до районного центра (Измаил) составляет 108 км. Расстояние до областного центра - Одессы - примерно 208 км.

Пляжный сезон в Одесской области

11 июля, стало известно, что в Одессе получили официальное разрешение на открытие еще пять известных пляжей, которые расположены в районах Аркадии и Большого Фонтана. Речь идет о пляжах в районе Аркадии - "Итака" и "Ибица". Также официальное разрешение на открытие получили пляжи, которые расположены на Большом Фонтане, - "Зебра", "Паблик", "Гранд Петин".

Всего в регионе хотят открыть около 20 пляжей в Одессе и Одесском районе. Также речь шла об одной лагуне в Измаильском районе.

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