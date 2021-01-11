На фоне старта глобальной вакцинации от коронавируса несколько государств могут закрыть границы для украинцев.
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Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин.
«Более 30 стран мира начали вакцинацию населения от коронавируса, и это косвенно повлияет и на ситуацию в Украине. Но мы будем той страной, граждан которой не будут пускать в те или иные государства и начнут не доверять справкам, выданным в Украине», - отметил он.
По его словам, на фоне пандемии процесс фальсификации справок для выезда за границу был организован очень быстро.
«Например, когда я ехал на отдых, мне предложили, чтобы я не тратил время на ПЦР-тест, купить справку международного образца за 600 гривень. Если у нас в стране это так быстро наладилось, то я не удивляюсь, почему в том же Египте не доверяют украинским справкам», - отметил специалист.
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