Специалист предупреждает, что выданным в Украине медицинским справкам в мире будут доверять все меньше.

На фоне старта глобальной вакцинации от коронавируса несколько государств могут закрыть границы для украинцев.

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Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, председатель ОО "Инфекционный контроль" Андрей Александрин.

«Более 30 стран мира начали вакцинацию населения от коронавируса, и это косвенно повлияет и на ситуацию в Украине. Но мы будем той страной, граждан которой не будут пускать в те или иные государства и начнут не доверять справкам, выданным в Украине», - отметил он.

По его словам, на фоне пандемии процесс фальсификации справок для выезда за границу был организован очень быстро.

«Например, когда я ехал на отдых, мне предложили, чтобы я не тратил время на ПЦР-тест, купить справку международного образца за 600 гривень. Если у нас в стране это так быстро наладилось, то я не удивляюсь, почему в том же Египте не доверяют украинским справкам», - отметил специалист.

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Автор: Дмитрий Захаров