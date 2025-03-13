Как оказалось, на самом деле большинство из этих ритуалов чрезвычайно распространены.

У каждого туриста есть свои ритуалы, которые они совершают во время путешествий. Впрочем, некоторые путешественники уверены, что они делают некоторые вещи, которые больше никто не делает – желание выделяться на фоне других, как никак, присуще многим людям.

Пользователь платформы Reddit с ником iggydadd решил спросить у других путешественников, что же такое необычное они делают в поездках, что, по их мнению, больше никто не делает.

"Нам очень нравится мексиканская еда. Когда мы путешествуем по миру, мы идем в заведения с интерпретацией мексиканской еды в этом городе. Иногда это хороший мексиканский ресторан, а иногда вы задаетесь вопросом, имеют ли они вообще представление о том, что такое мексиканская еда. Как ни странно, мы нашли наш любимый мексиканский ресторан в Риге, Латвия", – поделился автор обсуждения.

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Тем временем пользователь с ником Bigsteve27 признался, что он покупает многоразовые сумки для продуктов в магазинах разных стран в качестве сувениров.

"Я думаю, что это забавный способ запомнить мои путешествия и в то же время использовать их с пользой", – поясняет он.

В свою очередь путешественник с ником DJSauvage рассказал, что он покупает за границей одежду – настолько активно, что это фактически образовало основу его гардероба.

"На данный момент почти все, что у меня есть, я купил во время путешествий. Это дает мне эклектичный гардероб и функциональные напоминания о моих путешествиях. Я могу одеться на день или вечер и иметь наряд, охватывающий три или четыре континента, и я люблю думать об этих местах или поездках, когда одеваюсь", – говорит он.

Впрочем, судя по почти сорока комментариям под его сообщением, так делает не только он.

А вот пользователь с ником Landwarrior5150 любит встречаться с членами местного сообщества фанатов "Звездных воен" в любом городе, куда бы он не приехал. Во время таких встреч они обмениваются тематическими сувенирами из своих стран и делятся всевозможными историями.

"Это довольно классный способ познакомиться с местными жителями, у которых есть хотя бы один общий интерес", – говорит он.

Также довольно необычный ритуал имеет пользователь с ником KnoWanUKnow2.

"Я отправляю себе открытку. Я отправлю ее на второй день отпуска, а затем соревнуюсь, кто приедет домой первым. Обычно это я, международная почта идет медленно. Затем я получаю приятное напоминание о своих первых впечатлениях, когда она приходит, и в конце я превращаю ее в рождественское украшение", – рассказал путешественник.

Кроме того, в качестве своих необычных отпускных привычек пользователи назвали посещение ботанических садов, прогулки по кладбищам, изучение ассортимента в местных супермаркетах, визиты на городские футбольные стадионы и так далее. Однако, опять же, судя по комментариям, такие привычки присущи очень многим туристам.

Как сообщал УНИАН, ранее пользователи Reddit рассказали о самых необычных сувенирах, привезенных из путешествий.

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